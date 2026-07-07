日서 머리 없이 상반신만 남은 시신…중국 여성으로 신원 밝혀져

세줄 요약 지난해 11월 일본 요코하마 야마시타 공원 인근 바닷가에서 머리와 하반신이 없는 상반신 시신이 발견됐다. 경찰은 DNA 감정과 유족의 실종 신고를 대조해, 시신이 도쿄 오타구 거주 중국 국적 여성 A씨라고 확인했다. 경찰은 사체손괴와 유기 사건으로 수사를 확대하고 있다. 요코하마 바닷가서 상반신 시신 발견

DNA 대조로 중국인 여성 신원 확인

경찰, 사체손괴·유기 사건 수사 확대

이미지 확대 2025년 11월 상반신 시신이 발견됐던 일본 요코하마시 야마시타 공원 인근 해안가. 니혼테레비 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2025년 11월 상반신 시신이 발견됐던 일본 요코하마시 야마시타 공원 인근 해안가. 니혼테레비 유튜브 캡처

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지난해 11월 일본 요코하마에서 발견된 상반신 시신의 신원이 중국인 여성으로 밝혀졌다.아사히신문 등에 따르면 가나가와현 경찰은 유전자(DNA) 감정을 통해 사망자의 신원이 도쿄도 오타구에 거주하는 중국 국적 여성 A(45)씨로 확인됐다고 7일 밝혔다.앞서 지난해 11월 1일 오전 10시쯤 한 시민이 요코하마의 유명 명소인 야마시타 공원을 지나던 중 시신 한 구가 바닷가에 떠 있는 것을 발견하고 경찰에 신고했다.당시 경찰 발표에 따르면 시신은 반듯하게 누운 자세로 물 위에 떠 있었으며, 머리 부분과 하반신이 사라진 채 상반신만 남은 상태였다. 시신은 옷도 걸치지 않은 모습이었다.시신의 부패 정도로 볼 때 사망한 지 이미 몇 달이 지난 상태로 추정됐으며 상반신에는 뚜렷한 외상이 발견되지 않았다.부검 결과 사망자의 혈액형과 성별만 확인됐을 뿐 사인은 판정하기 어려웠다. 다만 절단 부위를 볼 때 선박 스크루에 휘말리는 등의 사고에 의한 것이 아니라 인위적으로 절단된 흔적으로 판단됐다.신원 확인은 유족의 실종 신고를 접수한 뒤 DNA를 대조했고 DNA가 일치한다는 결과가 나온 것으로 알려졌다.경찰은 누군가 사망자를 살해한 후 시신을 훼손해 유기했다고 보고 사체손괴 및 유기 사건 방향으로 수사를 확대하고 있다.