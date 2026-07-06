日, 소행성 막는 ‘지구 방어’ 기술 개발

탐사선 ‘하야부사2’ 검증 성공

2029년 아포피스 탐사도 추진

이미지 확대 일본 소행성 탐사선 ‘하야부사2’의 모습.

일본 우주항공연구개발기구(JAXA) 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 일본 소행성 탐사선 ‘하야부사2’의 모습.

일본 우주항공연구개발기구(JAXA) 홈페이지 캡처

세줄 요약 일본 우주항공연구개발기구가 하야부사2를 활용해 소행성 충돌을 막는 지구 방어 기술 검증에 성공했다. 미국 NASA에 이어 세계 두 번째 실증 사례다. 일본은 소행성 탐사 강점을 바탕으로 아포피스 공동 탐사도 추진하며 우주 기술 경쟁력을 높이고 있다. 하야부사2 활용 지구 방어 기술 실증 성공

미국 NASA 이어 세계 두 번째 성공 사례

소행성 탐사 강점 바탕 우주 경쟁력 강화

2026-07-07 13면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본이 미국에 이어 세계에서 두 번째로 소행성 충돌을 막기 위한 ‘지구 방어’(플래니터리 디펜스) 기술을 실증했다. 일본은 강점을 지닌 소행성 탐사 기술을 기반으로 차세대 우주 기술 경쟁에서 존재감을 키우고 있다.6일 요미우리신문 등에 따르면 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)는 전날 탐사선 ‘하야부사2’를 활용한 지구 방어 기술 검증에 성공했다고 밝혔다.플래니터리 디펜스는 지구와 충돌할 가능성이 있는 소행성을 조기에 발견하고 궤도를 바꾸거나 충돌 피해를 최소화하는 기술을 말한다. 지금까지는 미국 항공우주국(NASA)만 실증에 성공한 분야다.소행성은 태양계가 형성될 당시의 물질을 간직한 천체인 동시에 지구를 위협할 수 있는 존재다. 1908년 러시아 시베리아에서 발생한 ‘퉁구스카 대폭발’은 지름 약 60m 규모 천체가 대기권에서 폭발해 약 2000㎢를 초토화한 사례로 알려져 있다. 약 6500만년 전 공룡을 멸종시킨 천체는 지름 약 10㎞에 달했던 것으로 추정된다.국제천문연맹(IAU)에 따르면 지금까지 발견된 지구 근접 천체는 약 4만 2000개에 이른다. 이 가운데 지름 300m가 넘는 소행성 ‘아포피스’는 2029년 4월 지구에서 약 3만 2000㎞ 거리까지 접근할 예정이다. 이는 정지궤도 위성보다도 가까운 거리다. 이 정도 규모의 소행성이 이처럼 근접하는 것은 관측 사상 처음이다. JAXA는 유럽우주국(ESA)과 함께 2029년 아포피스를 탐사하는 공동 프로젝트도 추진하고 있다.일본은 로켓 분야에선 미국·중국·러시아 등에 뒤지지만, 소행성 탐사는 세계 정상급으로 평가받는다. 탐사선 ‘하야부사’는 2010년 세계 최초로 소행성 ‘이토카와’의 시료를 지구로 가져오는 데 성공했고, 후속 탐사선 ‘하야부사2’는 2020년 소행성 ‘류구’의 시료를 귀환시켰다.