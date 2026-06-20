‘262표차’로 현직 누르고 당선됐는데…두달 만에 “숨진 채 발견” 日 충격

日이바라키현 시모츠마시 스도 도요지 시장 사망

극단적 선택 추정…부시장이 시장 직무 대행

이미지 확대 이바라키현 시모츠마시의 스도 도요지(사진) 시장이 지난 15일 숨진 채 발견됐다. TBS방송 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이바라키현 시모츠마시의 스도 도요지(사진) 시장이 지난 15일 숨진 채 발견됐다. TBS방송 캡처

세줄 요약 일본 이바라키현 시모츠마시의 스도 도요지 시장이 취임 두 달 만에 인근 배수로에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 유서가 없고 발견 정황상 극단적 선택 가능성을 조사하고 있다. 시는 건강 문제로 병원에 다녔다고 설명했다. 취임 두 달 만에 시장 숨진 채 발견

262표 차 당선 뒤 지역사회 충격 확산

경찰, 유서 없이 극단적 선택 가능성 조사

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일본의 한 지자체장이 취임 두 달 만에 숨진 채 발견돼 지역사회에 큰 충격을 주고 있다.20일 NHK 등 일본 언론에 따르면 이바라키현 시모츠마시의 스도 도요지(67) 시장은 지난 15일 오전 12시 50분쯤 시모츠마시 인근 야치요마치의 한 배수로에서 숨진 채 발견됐다.스도 시장의 가족은 발견 전날인 14일 낮에 집을 나선 스도 시장이 귀가하지 않자 같은 날 오후 11시 15분쯤 실종 신고를 했다.신고를 접수한 경찰은 약 1시간 30분 수색을 벌인 끝에 스도 시장의 자택에서 1.5㎞ 떨어진 야치요마치 배수로에서 스도 시장이 숨져 있는 것을 발견했다.현장에서 유서는 발견되지 않았다. 경찰은 발견 당시 정황 등을 토대로 스도 시장이 극단적 선택을 한 것으로 보고 조사 중이다.시모츠마시에 따르면 스도 시장은 실종 신고가 접수된 14일 오전 9시부터 시내에서 열린 방화 훈련에 참석해 약 10분간 시민들에게 인사말을 전하고 자택으로 돌아갔다. 몇 시간 뒤 다시 집을 나선 그는 결국 싸늘한 주검으로 발견됐다.당시 행사장에 있던 시 관계자는 “시장에게 특별히 이상한 기색은 없었다”고 말했다. 시는 스도 시장이 지난 4월 14일 취임한 이후 결근한 적은 없으며, 건강상의 이유로 병원에 다니고 있었다고 설명했다.차기 시장 임명 전까지 와타나베 다카시 부시장이 시장 직무를 대행한다. 와타나베 부시장은 “갑작스러운 비보를 접하고 깊은 슬픔을 금할 길이 없다”며 “직원 일동은 그저 큰 충격을 받았고 할 말을 잃었다. 참담한 심정뿐”이라고 애도를 표했다.스도 시장은 2002년 4월부터 올해 1월까지 시모츠마시 시의원을 지냈다. 지난 3월 시장 선거에 출마한 그는 3선을 노리던 기쿠치 히로시 당시 시장과의 맞대결에서 262표 차이로 승리하며 처음으로 당선됐다.한편 시모츠마시 선거관리위원회는 스도 시장의 사망에 따른 시장 선거를 오는 8월 2일 실시한다.일본 공직선거법에 따르면 직무대행자는 시 선관위에 시장 유고 통지를 5일 이내에 해야 하며 시 선관위가 통지를 수리한 날로부터 50일 이내에 차기 시장 선거가 치러진다.