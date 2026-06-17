월드컵 광고판서 자취 감춘 日기업들… 투자판으로 눈 돌렸다

스폰서 명단에서 사라진 까닭은

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세줄 요약 한때 월드컵 스폰서의 핵심이던 일본 기업들이 2014년 이후 FIFA 명단에서 사라졌다. TV·가전 중심에서 반도체 소재, 산업 인프라 등 B2B 사업으로 재편되며 후원 우선순위가 낮아졌고, 엔저로 비용 부담도 커졌다. 그 자리는 아람코, 카타르항공, 레노버, 현대차 등이 채웠다. 월드컵 스폰서 일본 기업, 명단서 이탈

TV·가전 중심서 B2B·기술 투자로 전환

중국·중동·한국 기업이 빈자리 대체

2026-06-18 16면

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한때 월드컵 경기장 광고판을 장식했던 일본 기업들이 자취를 감췄다. JVC(니혼빅터)와 후지필름, 세이코, 소니 등이 있던 자리는 이제 중국과 중동, 한국 기업들의 몫이 됐다. 3개 대회 연속 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 공식 스폰서 명단에서 일본 기업이 사라진 이유는 무엇일까.17일 아사히신문에 따르면 일본 기업들은 1980~2000년대 월드컵 스폰서의 핵심 세력이었다. 당시 세계 가전 시장을 주름잡던 JVC는 1982~2002년, 후지필름은 1982~2006년 FIFA 후원사로 활동했고 세이코는 1978년부터 1990년까지 4개 대회 연속 공식 타이머를 맡았다. 소니도 2007~2014년 FIFA 최고 등급 후원사인 ‘FIFA 파트너’로 참여했다.당시 일본 기업들에 월드컵은 TV와 비디오, 카메라 등 일본 전자제품이 세계 시장을 넓혀가던 시기 브랜드를 알리는 대표 무대였다. 하지만 2014년 브라질 월드컵을 마지막으로 일본 기업들은 FIFA 스폰서 명단에서 사라졌다.신문은 가장 큰 이유로 기업들의 사업 구조 변화를 꼽았다. 과거 월드컵 후원의 주역이었던 전자업체들은 TV·가전 중심 사업을 줄이고 반도체 소재와 산업 인프라 등 기업 간 거래(B2B) 사업 중심으로 재편했다. 일반 소비자보다 기업 고객 확보가 중요해지면서 월드컵 후원의 의미도 달라졌다는 것이다.도시바가 대표적이다. 가전 부문을 중국 기업에 매각하고 사회 인프라 중심 기업으로 변신했다. 과거 도시바 TV 브랜드였던 ‘레그자’는 지금도 월드컵 마케팅에 활용되고 있지만 사업 주체는 중국 하이센스다.브랜드 전략도 달라졌다. 소니는 TV 판매를 위한 후원보다 스포츠 기술 사업에 무게를 두고 있다. FIFA와 합작회사를 설립해 비디오 판독(VAR)과 경기 데이터 분석 사업을 추진하는 것이 대표적이다. 과거 브랜드 홍보 무대였던 월드컵이 이제는 사업과 연결되는 투자 대상으로 바뀐 셈이다.엔저도 영향을 미쳤다. 월드컵 스폰서 비용은 달러 기준으로 책정돼 엔화 가치 하락으로 일본 기업들의 부담이 커졌다.그 사이 월드컵 스폰서 명단의 얼굴은 크게 바뀌었다. 2026 북중미 월드컵에는 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코와 카타르항공, 중국의 레노버와 하이센스, 한국의 현대차 등이 이름을 올렸다. 한때 일본 기업들이 차지했던 자리다.스포츠경영 전문가 오이 요시히로 와세다대 준교수는 아사히신문에 “과거 일본 기업들은 세계 무대에서 존재감을 드러내는 데 가치를 뒀지만 지금은 사업과 직접 연결되는 투자에 집중한다”며 “월드컵 스폰서 명단의 변화는 일본 기업의 우선순위가 어떻게 바뀌었는지를 보여준다”고 말했다.