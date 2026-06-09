“따뜻한 내용, 감동”…다카이치 총리, 안동 풍산고 학생들이 보낸 메시지 공개

세줄 요약 다카이치 사나에 일본 총리가 경북 안동 풍산고 학생들로부터 받은 일본어 메시지를 엑스에 공개했다. 그는 학생들의 글씨와 내용이 매우 아름답고 마음이 따뜻해지는 내용이라며 감동했다고 밝혔다. 또 한일 관계가 미래를 향해 발전하길 바란 학생들의 마음에 용기를 얻었다고 했다. 안동 풍산고 학생들 일본어 메시지 공개

다카이치 총리, 따뜻한 내용에 감동 표명

한일 관계 미래 발전 의지와 협력 강조

이미지 확대 다카이치 사나에 일본 총리가 9일 공개한 경북 안동 풍산고 학생들로부터 받은 메시지. 다카이치 총리 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 다카이치 사나에 일본 총리가 9일 공개한 경북 안동 풍산고 학생들로부터 받은 메시지. 다카이치 총리 엑스(X) 캡처

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다카이치 사나에 일본 총리가 경북 안동 고등학생들로부터 받은 메시지를 공개했다.다카이치 총리는 9일 엑스(X·옛 트위터)에 안동 풍산고등학교 학생들로부터 받은 메시지를 올렸다. 그는 “풍산고 학생 여러분 한 명 한 명이 일본어로 써준 메시지가 저에게 도착했다”고 했다.이어 “이재명 대통령과 함께 감상한 안동 줄불놀이에도 참가해 우리를 환영해준 분들”이라며 “모두 매우 아름다운 글씨로 쓴, 마음이 따뜻해지는 내용에 감동했다”고 했다.그러면서 “일한 관계가 미래를 향해 발전하기를 바라는 학생 여러분의 마음에 용기를 얻었다”면서 “일한 양국이 함께 강하고 풍요로워지기 위해 앞으로도 노력하겠다”고 했다. 앞서 다카이치 총리는 지난달 19∼20일 안동을 방문해 한일 정상회담을 하고 에너지 안보 협력 등을 논의했다.한편 한국일보와 요미우리신문이 지난달 실시해 이날 공개한 한일 공동 여론조사 결과 현재 한일관계가 ‘좋다’는 응답자 비율은 한국에서 66%, 일본에서 59%로 역대 최고치를 기록했다.