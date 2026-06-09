“한일관계 좋다” 응답 역대 최고…韓 66%·日 59%

세줄 요약 한일관계를 좋다고 보는 시민 비율이 한국 66%, 일본 59%로 2010년 조사 이후 최고를 기록했다. 특히 18∼39세에서 긍정 응답이 높았고, 상대국 신뢰도도 일본에서 상승했다. 한일관계 긍정 평가, 양국 모두 역대 최고치

한국 66%, 일본 59%로 전년 대비 상승

젊은층 호응과 일본 내 한국 신뢰도 개선

이미지 확대 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1월 13일 일본 나라현 정상회담장에서 열린 확대 회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1월 13일 일본 나라현 정상회담장에서 열린 확대 회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

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‘한일관계가 좋다’고 느끼는 한일 양국 시민의 비율이 역대 최고치를 찍었다.9일 한국일보와 요미우리신문 공동 여론조사 결과에 따르면 현재 한일관계가 ‘매우 좋다’와 ‘좋은 편이다’를 합산한 응답에서 한국은 66%로 지난해 여론조사 때보다 11%포인트 상승하며 2년 연속 최고치를 기록했다.일본의 응답 비율도 59%로 지난 조사보다 7%포인트 올라갔다. 이는 2010년 조사가 시작된 이후 가장 높은 수치다.‘한일관계가 나쁘다’는 응답은 한국에서 25%, 일본 35%로 전년 대비 각각 13%포인트, 8%포인트 하락했다. 한일관계 평가를 보면 두 나라 모두 18∼39세에서 ‘좋다’는 응답이 한국 73%, 일본 66%로 가장 높게 나타났다.한일관계가 좋다고 본 응답자를 지지 정당별로 분석했을 때 일본에서는 여당 지지층 60%, 야당 57%, 무당파 61%로 큰 차이가 없었다. 한국에서는 진보·중도층 각각 69%, 보수층 63%로 골고루 나타났다.상대국을 신뢰할 수 있는지 질문에서 한국은 ‘신뢰한다’가 41%, ‘신뢰할 수 없다’가 57%로 지난해 조사 때와 같았다. 일본에서는 ‘신뢰한다’가 49%(전년 43%), ‘신뢰할 수 없다’가 47%(전년 54%)로 한국에 대한 신뢰도가 상승했다.한일 관계 발전을 위해 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 관계를 더욱 돈독히 해 나가야 한다고 본 응답자들은 한국 80%, 일본 77%로 나타났다.향후 자국에 중요해질 강대국에 관한 질문에 미국이라고 한 답변은 한국 58%, 일본 63%로 전 조사보다 각각 11%포인트, 9%포인트 떨어졌다. ‘미국 우선주의’를 앞세운 도널드 트럼프 행정부의 동맹 압박이 영향을 준 것으로 풀이된다.한미일 3개국이 안전보장 면에서 연계를 강화해야 한다는 질문에 찬성한 응답은 한국 85%. 일본 81%로 양국 모두 높았지만, 한일 방위 협력을 강화해야 한다는 의견에서는 한국 52%, 일본 59%만 동의했다.해당 조사는 지난달 중순 한일 양국의 18세 이상 유권자(한국 1000명, 일본 1040명)를 대상으로 전화 응답 방식으로 실시됐다.