국제 일본 [포토] ‘사람 뒤쫓는’ 곰 한 마리 입력 2026-06-02 17:45 수정 2026-06-02 17:45 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/japan/2026/06/02/20260602800007 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 2일 일본 후쿠시마 철강 공장에서 찍힌 보안카메라(CCTV) 영상에 곰 한 마리(오른쪽)가 공장 관계자로 보이는 한 남성을 쫓아가고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. CCTV 영상에 찍힌 곰의 행동은? 공장 관계자를 쫓아감 공장에서 도망감