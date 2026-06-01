6월부터 도쿄서 ‘절대 하면 안 되는 행동’…“더는 못 참아” 칼 빼들었다

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日시부야서 쓰레기 무단투기 시 과태료 2000엔

이미지 확대 5월 4일 도쿄 시부야구의 모습. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5월 4일 도쿄 시부야구의 모습. AFP 연합뉴스

세줄 요약 관광객이 몰리는 도쿄 시부야구가 쓰레기 무단 투기와 노상 음주가 늘자 6월부터 구 전역에서 단속을 강화했다. 적발되면 현장에서 과태료 2000엔을 부과하고, 현금뿐 아니라 카드와 QR 결제도 지원해 실효성을 높인다. 시부야구, 쓰레기 무단 투기 과태료 즉시 부과

시부야역 일대 노상 음주·투기 급증에 대응

50명 단속반 투입, 카드·QR 결제도 지원

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관광객들로 항상 북적이는 일본 도쿄의 번화가 시부야구가 쓰레기 무단 투기 문제가 심각해지자 칼을 빼 들었다.1일 NHK 등에 따르면 시부야구는 이날부터 구 전역을 대상으로 쓰레기를 무단으로 버리다 적발되면 현장에서 과태료 2000엔(약 1만 9000원)을 부과한다.최근 몇 년 동안 시부야역 주변 번화가를 중심으로 노상 음주와 쓰레기 무단 투기가 급증하자 관련 조례를 개정해 단속 강화에 나선 것이다.구는 50명 규모의 단속반을 투입해 역 주변을 중심으로 순찰하고, 쓰레기 무단 투기를 적발하면 과태료를 청구할 방침이다.과태료는 적발 즉시 부과되며, 징수의 실효성을 높이기 위해 현금뿐만 아니라 신용카드나 QR코드 결제도 지원한다.구청 관계자는 “계도 활동만으로는 쓰레기 무단 투기가 줄지 않아 엄격하게 대응하게 됐다”며 “이번 조치를 계기로 일본이 쓰레기 무단 투기에 엄격한 나라라는 점을 관광객들에게 널리 알리고 싶다”고 밝혔다.한편 시부야구는 쓰레기 무단 투기 대책의 일환으로 지난 4월부터 번화가에 있는 편의점이나 테이크아웃 전문 매장 등을 대상으로 고객이 이용할 수 있는 쓰레기통 설치를 의무화하고 있다.