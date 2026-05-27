日 히사히토 왕자, 국빈 만찬서 외교 무대 데뷔

승계 서열 2위… 유일한 젊은 남성

지난해 성년식 후 대외 행보 확대

이미지 확대 히사히토 왕자 닫기 이미지 확대 보기 히사히토 왕자

세줄 요약 일본 왕실의 유일한 젊은 남성 왕족 히사히토 왕자가 필리핀 대통령 부부를 맞는 국빈 만찬에 참석하며 외교 무대에 데뷔했다. 왕실전범상 남계 계승 구조와 왕족 감소 문제가 겹치며, 그의 행보에 더 큰 관심이 쏠리고 있다. 히사히토 왕자, 국빈 만찬 참석으로 외교 데뷔

필리핀 대통령 부부 환영 행사, 상징성 부각

일본 왕실 계승자 부족 논의와 맞물린 행보

2026-05-28 14면

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왕실 인원 감소와 남성 계승자 부족 문제로 일본 정계에서 왕실전범 개정 논의가 한창인 가운데 일본 왕실의 유일한 젊은 남성 왕족인 히사히토(19) 왕자가 27일 국빈 만찬회에 참석하며 외교 무대에 데뷔했다.니혼게이자이신문에 따르면 히사히토 왕자는 이날 필리핀 페르디난드 마르코스 대통령 부부를 환영하는 궁중 만찬회에 참석했다. 궁중 만찬회는 일왕 부부가 국빈을 맞을 때 열리는 최고 수준의 의전 행사로, 각계 인사가 참석하는 상징적 외교 무대로 꼽힌다. 일본에서는 이 행사가 단순한 만찬 자리를 넘어 왕실 구성원이 국제 친선과 외교 경험을 쌓는 일종의 ‘통과의례’ 성격도 가진다고 평가한다.히사히토 왕자는 현재 왕위 계승 서열 2위다. 계승 1위는 나루히토 일왕의 동생이자 그의 아버지인 아키시노미야 후미히토 왕세제다. 나루히토 일왕에게는 외동딸 아이코 공주가 있지만 왕실전범은 남계 남성에게만 왕위 계승 자격을 인정한다. 나루히토 일왕과 아키시노미야 왕세제의 나이 등을 고려하면 히사히토 왕자가 사실상 향후 왕위 계승 체계를 이어갈 핵심 인물인 셈이다.쓰쿠바대 2학년에 재학 중인 히사히토 왕자는 지난해 성년식을 마친 뒤 공식 활동 영역을 넓혀가고 있다. 그는 지난 1월 신년 일반 참배 행사에 처음 참석했고 궁중 시회에도 처음 모습을 드러내는 등 대외 행보를 단계적으로 확대하는 중이다.일본 왕실은 최근 수년간 왕족 수 감소와 왕위 계승 기반 약화를 주요 과제로 안고 있다. 특히 젊은 세대 남성 왕족은 사실상 히사히토 왕자가 유일해 장기적인 계승 체계에 대한 우려가 꾸준히 제기돼 왔다. 향후 히사히토 왕자가 남계 후손을 두지 못할 경우 후계 기반이 더욱 흔들릴 수 있다는 점도 배경으로 거론된다.이에 일본 정계에서는 안정적인 왕위 계승을 위해 여성 왕족이 결혼 후에도 왕실에 남는 방안과 구 왕족 출신 남계 남성을 양자로 들이는 방안 등을 두고 논의를 이어가고 있다.