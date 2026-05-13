“바보, 조센징” 한국 비하 막말…日 올림픽위 부회장 결국 사임

“그런 건 바보라도, 조센징도 할 수 있는 것”

지난 2월 내부 회의서 인종차별 막말

“한국 못 믿어” 평창슬라이딩센터 활용 거절

이미지 확대 기타노 다카히로 일본 봅슬레이·루지·스켈레톤 연맹 회장. 대한봅슬레이스켈레톤경기연맹 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 기타노 다카히로 일본 봅슬레이·루지·스켈레톤 연맹 회장. 대한봅슬레이스켈레톤경기연맹 페이스북

세줄 요약 일본 봅슬레이·루지·스켈레톤 연맹 회장이 내부 회의에서 한국을 비하하는 인종차별적 막말을 한 사실이 드러나 사임했다. 그는 JOC 부회장과 연맹 회장, 이사직을 모두 내려놓고 사과문을 냈다. 한국 비하 막말 보도, 일본 체육계 파장 확산

JOC 부회장 겸 연맹 회장, 사임서 제출

사과문 공개, 인식 부족과 부적절 발언 인정

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

내부 회의에서 “조센징” 등 한국을 비하하는 인종차별적인 발언을 한 사실이 뒤늦게 알려져 파장을 일으킨 일본 동계스포츠 단체 수장이 결국 사임했다.일본 봅슬레이·루지·스켈레톤(JBLSF) 연맹은 13일 홈페이지에 올린 공지를 통해 전날 기타노 다카히로 연맹 회장이 사임했다고 밝혔다. 기타노 회장은 일본올림픽위원회(JOC) 부회장도 맡고 있다.기타노 회장은 “사태를 엄중히 받아들이고 오늘 JOC의 부회장 및 이사 직에 대해 사임서를 제출했으며 수리됐다”면서 “연맹 회장 및 이사직도 오늘 사임했다”고 밝혔다.이에 앞서 연맹은 전날 기타노 회장 명의의 사과문을 공개했다. 기타노 회장은 “부적절한 발언을 했다는 보도와 관련해 선수 및 관계자 여러분께 불편과 우려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”고 고개를 숙였다.기타노 회장은 “회장으로서 관계자들과 대화하며 냉정함이 부족했다”면서도 “그런 이유가 있더라도 해당 표현을 사용하는 것은 단체장으로서 있어서는 안 되는 일이며, 제 자신의 인식이 부족했음을 깊이 반성한다”고 인정했다.앞서 일본 언론들은 기타노 회장이 지난 2월 열린 연맹 임원 회의에서 이사들을 향해 ‘막말’을 했다면서 특히 한국에 대한 인종차별적인 발언을 했다고 보도했다.보도에 따르면 당시 봅슬레이 일본 남자 대표팀이 연맹 측의 행정 실수로 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전권을 놓쳤는데, 기타노 회장이 이사들을 질책하는 과정에서 “결과를 분석하는 것 따위는 ‘바보라도, 조센징이라도’ 할 수 있는 일”이라고 말했다.일본 언론은 관계자의 증언을 토대로 기타노 회장이 한국에 대한 인종차별적 발언을 한 것이 이번이 처음이 아니라고 지적했다.일본 체육계에서 한국의 평창슬라이딩센터 활용 및 협력에 대한 의견이 나왔지만 기타노 회장은 ‘한국은 믿을 수 없다’며 거절했다는 설명이다. 일본 언론은 또한 2020년 코로나19 팬데믹 당시 매년 진행하던 유럽 원정과 합숙을 포기하고 한국에서 합숙을 하는 방안을 검토했지만 이 역시 기타노 회장의 반대로 성사되지 못했다고 전했다.