“자위대는 군인”…日 국방성 발언에 발칵 뒤집한 일본

이미지 확대 고이즈미 신지로(오른쪽) 일본 방위상이 지난해 11월 23일 대만섬 코 앞의 일본 이시가키섬을 방문해 자위대원들과 악수하고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 고이즈미 신지로(오른쪽) 일본 방위상이 지난해 11월 23일 대만섬 코 앞의 일본 이시가키섬을 방문해 자위대원들과 악수하고 있다. 엑스 캡처

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고이즈미 신지로 일본 방위상이 자위대 간부를 ‘군인’으로 지칭해 평화헌법 체제를 부정했다는 지적이 나오고 있다. 특히 군국주의 부활을 유도하는 발언이란 점에서 논란이다.22일 아사히신문 등에 따르면 고이즈미 방위상은 지난 19일 자신의 소셜미디어(SNS)에 사이토 아키라 해상막료장(한국의 해군참모총장 격)과 호주 해군 간부의 관계를 ‘군인들 사이의 우정’이라고 표현했다. 그는 “자위대는 통상적인 관념의 군대와 다르다”고 했다. 이는 전력 보유를 금지한 헌법 9조의 정신을 유지해온 일본 정부의 공식 입장에 대해 방위 담당 각료가 정면으로 뒤집은 셈이다.고이즈미 방위상은 이후 가진 기자회견에서 “관계성을 알기 쉽게 전달하려는 관점이었다”며 “국제법상으로는 군대적 속성을 갖추고 있다”고 해명했다. 하지만 이는 헌법적 제약을 교묘한 용어 사용으로 무력화하려는 위험한 발상이라는 비판을 피하기 어렵다. 자위대를 정식 군대로 인정하려는 우익 세력의 끊임없는 시도를 방위 담당 각료가 앞장서서 실행하고 있다는 해석까지 나온다.고이즈미 방위상의 이 같은 돌출 행보는 처음이 아니다. 그는 지난 12일 자민당 대회에서 육상자위대원이 국가(기미가요)를 제창한 것과 관련해, 당일 대원들과 찍은 사진을 SNS에 게시했다가 논란이 일자 삭제한 바 있다. 이번 ‘군인’ 발언 역시 단순한 실언이 아니라, 자위대의 존재를 군대로 기정사실화해 평화헌법의 근간을 흔들려는 고도의 정치적 계산이 깔린 것이라는 지적이 나오고 있다.