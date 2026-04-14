“독도가 일본 국립공원이라고?”…日 공항서 ‘굿즈’ 판매 논란

이미지 확대 일본 요나고 공항에서 판매되는 독도 표기 상품. 서경덕 교수 제공 닫기 이미지 확대 보기 일본 요나고 공항에서 판매되는 독도 표기 상품. 서경덕 교수 제공

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독도를 자신의 땅이라고 억지를 부리는 일본이 공항에서 ‘독도’를 표기한 상품을 판매하고 있어 논란이다.서경덕 성신여대 교수는 14일 소셜미디어에 “관광객이 제보해 줬다”며 “공항 내 상점에서 시마네현에서 생산된 소금을 판매하며 표기했다”고 했다.서 교수에 따르면 일본 시마네현 관문인 요나고 공항에서 판매하는 상품 겉면에 시마네현 오키(隠岐)섬과 독도를 ‘竹島’(다케시마)로 표기하고, 두 섬 거리를 157㎞라고 소개했다. ‘국립공원 오키’라는 글자는 주황색으로 강조해 독도가 일본 국립공원 일부처럼 표시했다.시마네현청 주변 상점과 오키섬 사이고항 상점에서 다케시마 표기 상품은 확인됐으나 공항에서 발견된 상품은 처음이다. 지난 1월 관광객들이 방문하는 오키섬 여객터미널 내 상점에서 독도를 표기한 술잔을 판매해 논란이 됐다.서 교수는 “일본인뿐만 아니라 외국인도 많이 출입하는 공항에서 독도를 자기네 땅으로 표기한 상품을 버젓이 판매하는 건 선을 넘었다” 했다. 그는 “현재 세계인들은 한국 문화와 역사에 관한 ‘굿즈’에 큰 관심을 가지고 있다”며 “이런 상황 속에 더 다양한 독도 굿즈를 개발하여 세계인들에게 자연스럽게 알리는 일도 중요할 것”이라고 했다.