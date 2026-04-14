“늦게 와도 먼저 입장” 日맛집 줄서기 꿀팁 등장…‘이것’ 알고 가세요

이미지 확대 교토의 소바집 덴 앞에 세워진 패스트패스 구입용 QR코드. 스이스이 대표가 인터넷에 올린 사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 교토의 소바집 덴 앞에 세워진 패스트패스 구입용 QR코드. 스이스이 대표가 인터넷에 올린 사진. 연합뉴스

이미지 확대 일본 도쿄 시부야 거리. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일본 도쿄 시부야 거리. AP 연합뉴스

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일본의 인기 식당에서 놀이공원의 놀이시설처럼 돈을 추가로 내면 우선 입장하게 해주는 패스트패스 서비스가 등장해 눈길을 끌고 있다.지난 12일 니혼게이자이신문(닛케이) 등 현지 매체들에 따르면 일본의 IT 서비스 업체인 스이스이는 2023년 가을부터 이 같은 사업을 개시했다. 현재 도쿄, 오사카, 교토 등 식당 약 80개 매장에서 서비스 중이다.패스트패스 서비스는 줄을 서야 입장할 수 있는 맛집 앞에서 스마트폰으로 QR코드를 스캔해 신용카드 결제로 디지털 패스트패스를 사면 빠르게 입장할 수 있는 서비스다.가격은 각 식당의 혼잡 상황이나 날씨 등에 따라 변동돼 시간대에 따라서는 패스트패스의 가격이 음식값의 몇 배에 달하기도 한다. 패스트패스 매출은 스이스이와 식당이 반반씩 나눠 갖는 구조다.이 서비스를 2024년 봄에 채택한 교토의 소바식당 ‘덴’은 지난해 11월 패스트패스 판매액이 41만 9000엔(약 390만원)까지 늘었으며 당시 가장 고가에 팔린 패스트패스 1장의 가격은 8000엔(약 7만 4620원)으로 평균 객단가의 6배에 달했다.부유층을 위한 서비스라는 비판적인 시각도 있지만 이 회사의 분석에서는 의외로 이용자의 약 70%가 20~30대의 젊은 층으로 추정됐다. 또한 해당 서비스를 도입한 일부 식당에서는 패스트패스 구입 고객의 90%가 외국인 관광객이라는 분석도 나온다.패스트패스 서비스의 인기가 커지자 경쟁 업체도 생긴 것으로 알려졌다. 식당 예약 앱 업체인 테이블체크는 2024년 패스트패스 서비스를 시작해 약 100곳의 식당에 현재 적용 중이라고 닛케이는 전했다.한 현지 매체는 “패스트패스는 관광객의 동선을 분산시키는 효과가 있을 수 있어 오버투어리즘 대책의 하나로 주목받고 있다”며 “그러나 인기 가게를 중심으로 ‘유료 우선권’이 퍼지면 현지 손님과 관광객 사이 불공평이 확대될 가능성도 있다”고 전했다.일본은 오버투어리즘에 시달리는 대표적인 국가다. 지난해 일본을 찾은 외국인은 4268만 3600명으로 기존 최다였던 2024년보다 15.8% 늘었다.특히 지난 2월에 일본을 방문한 한국인은 108만 6400명으로 전년 대비 28.2% 증가하며 2월 기준 역대 최대치를 기록했다. 전체 방일 외국인 가운데에서도 가장 큰 비중이다. 앞서 지난 1월에도 한국인 관광객 117만 6000명이 일본을 방문하며 월간 기준 역대 최다 기록을 세웠다.일본 정부는 2028년부터 무비자 입국객을 대상으로 사전 신고를 의무화하는 전자도항인증제도(JESTA)를 도입하고 추가 수수료를 물릴 계획이다. 이에 따라 일본을 찾는 외국인 관광객들의 비용 부담은 커질 전망이다.