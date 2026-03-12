日장관, 과거 불륜 인정 “아내 질책받아”…다카이치 총리 “직무로 보답하길”

이미지 확대 기혼 여성과 불륜 관계였다는 의혹이 보도된 마쓰모토 요헤이(왼쪽) 일본 문부과학상이 다카이치 사나에 총리를 험담한 음성 파일이 있다는 의혹까지 제기됐다. 닫기 이미지 확대 보기 기혼 여성과 불륜 관계였다는 의혹이 보도된 마쓰모토 요헤이(왼쪽) 일본 문부과학상이 다카이치 사나에 총리를 험담한 음성 파일이 있다는 의혹까지 제기됐다.

마쓰모토 요헤이 일본 문부과학상이 과거 기혼 여성과의 불륜 관계를 인정하고 사과했다. 다만 사퇴 의사는 밝히지 않았으며 다카이치 사나에 총리 역시 경질하지 않겠다는 입장이다.12일 산케이신문 등에 따르면 마쓰모토 문과상은 이날 중의원 예산위원회에서 중도개혁연합의 와세다 유키 의원의 관련 질의에 “사죄의 말씀을 드리고 싶다. 정말 죄송하다”며 사과했다.앞서 주간지 ‘슈칸분슌’(주간문춘) 온라인판은 마쓰모토 문과상이 코로나19 시기였던 2020년부터 2022년에 걸쳐 A씨와 불륜 관계를 맺었으며 회의실이나 러브호텔에서 밀회를 거듭했다고 보도했다. 또 어느 주말 비서가 없는 틈을 타서 중의원 의원회관 개인 공간으로 A씨를 불러냈다고도 전했다.마쓰모토 문과상은 보도의 사실관계에 대해 “상대방이 있는 일이라 모든 내용에 대해 해명하기는 어렵다는 점을 이해해 달라”면서 “보도된 내용은 현재 진행 중인 것이 아닌 과거의 일이다. 과거에 아내와 가족에게는 이미 여러 번 이야기했으며, 당시 아내로부터 매우 엄한 질책을 받았다. 진심으로 사과하고 가족들도 받아들여 이미 정리가 된 사안”이라고 설명했다.그러면서 거듭 “정말로 깊이 죄송하게 생각한다”고 고개를 숙였다.상대 여성이 중의원 의원회관을 방문했다는 보도에 대해서는 “기록은 남아 있지 않지만 방문한 것은 사실이다. 다만 그곳에서 무엇을 했느냐가 중요한데, 의원회관을 안내하고 의견을 나눴으며 평범하게 대화를 나눴을 뿐이다. 규칙에 위반되는 행위는 없었다”고 해명했다.장관직 사퇴 등 거취 문제에 대해서는 “엄중한 목소리는 진지하게 경청하고 받아들이겠다”면서도 “신뢰를 회복할 수 있도록 전력을 다하는 것이 제가 할 수 있는 최선의 일이라고 생각한다. 앞으로도 전력을 다해 직책을 완수하겠다”고 밝혔다.함께 예산위원회에 출석해 마쓰모토 문과상 뒤에서 사과와 해명을 들은 다카이치 총리는 “당초 마쓰모토 문과상은 행정 전문가로서 발탁한 것”이라며 “업무를 통해 확실히 보답하길 바란다. 최선을 다해 직무에 임해 달라”며 그를 유임하겠다는 뜻을 분명히 밝혔다.불륜 의혹과 함께 마쓰모토 장관이 과거 상대 여성에게 다카이치 총리를 험담하는 내용이 담긴 음성 파일의 존재도 함께 보도됐다. 보도에 따르면 2021년 당시 중의원이었던 마쓰모토 장관은 상대 여성 앞에서 다카이치 당시 중의원에 대해 “진짜 싫어”라고 말했다. 7선의 마쓰모토 문과상은 다카이치 내각에서 처음으로 내각 대신에 지명돼 입각했다.2005년 처음으로 중의원에 당선된 마쓰모토 문과상은 7선의 중진 의원이다. 그는 제2차 세계대전 당시 일본이 중국 난징 시민들을 대거 학살한 ‘난징대학살’을 허구라고 주장한 영화 ‘난징의 진실’(2008)을 지지하는 명단에 이름을 올리는 등 강경 보수 성향으로 분류된다.불륜 상대로 지목된 A씨처럼 마쓰모토 문과상도 기혼이다. 2014년 회사원과 결혼해 슬하에 자녀 2명을 두고 있다.