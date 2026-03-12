이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
동일본 대지진 15주기… 희생자 넋 기리는 시민들
동일본 대지진 15주기를 맞은 11일 일본 이와테현 미야코시 다로지구에서 주민들이 동일본 대지진 발생 시간인 오후 2시 46분에 맞춰 방파제 위에서 묵념하며 희생자들을 추모하고 있다. 당국이 집계한 동일본 대지진에 의한 사망·실종자는 이달 1일 기준 2만 2230명에 이른다.
미야코 AFP 연합뉴스
미야코 AFP 연합뉴스
동일본 대지진 15주기를 맞은 11일 일본 이와테현 미야코시 다로지구에서 주민들이 동일본 대지진 발생 시간인 오후 2시 46분에 맞춰 방파제 위에서 묵념하며 희생자들을 추모하고 있다. 당국이 집계한 동일본 대지진에 의한 사망·실종자는 이달 1일 기준 2만 2230명에 이른다.
미야코 AFP 연합뉴스
2026-03-12 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
동일본 대지진 15주기는 언제입니까?