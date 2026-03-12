닫기 이미지 확대 보기

동일본 대지진 15주기… 희생자 넋 기리는 시민들

동일본 대지진 15주기를 맞은 11일 일본 이와테현 미야코시 다로지구에서 주민들이 동일본 대지진 발생 시간인 오후 2시 46분에 맞춰 방파제 위에서 묵념하며 희생자들을 추모하고 있다. 당국이 집계한 동일본 대지진에 의한 사망·실종자는 이달 1일 기준 2만 2230명에 이른다.

미야코 AFP 연합뉴스