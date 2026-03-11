일한의원연맹 차기 회장에 자민당 다케다 료타

연맹 간사장 출신 ‘지한파’ 선임

한일 관계 개선 기조 이어 갈 듯

다케다 료타 일한의원연맹 회장

2026-03-11 14면

일본 초당파 의원 모임인 일한의원연맹이 10일 도쿄에서 총회를 열고 차기 회장에 집권 자민당의 다케다 료타(58) 중의원을 추인했다.다케다 의원은 스가 요시히데 내각에서 총무상을 지냈으며 일한의원연맹 간사장으로도 활동해 온 대표적인 ‘지한파’ 정치인이다. 그는 2024년 10월 중의원 총선에서 낙선했다가 이번 선거에서 당선되며 국회에 복귀했다.다케다 의원은 한일의원연맹 소속 한국 의원들과 오랜 기간 교류하며 여야를 가리지 않고 한국 정치권과 폭넓은 인맥을 구축해 온 인물로 평가받는다. 윤석열 정부 출범 이후 한일 관계 복원 과정에서도 물밑에서 실무 조율을 맡으며 셔틀 외교 재개에 기여한 것으로 알려졌다.이번 인선은 다소 이례적이라는 평가도 나온다. 일한의원연맹 회장은 통상 총리를 지냈거나 중량감 있는 정치인이 맡아 왔기 때문이다.전임 회장은 스가 전 총리였으며, 과거에는 다케시타 노보루·후쿠다 다케오·모리 요시로 전 총리 등이 회장을 맡았다.교도통신은 “한국 측과 교류 경험이 풍부한 다케다 의원을 회장으로 선임해 한일 관계 개선 기조를 이어가려는 것으로 보인다”고 분석했다.