일본 오키나와 해역서 규모 4.5~5.9 지진 밤사이 5차례 연속 발생

일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 해역에서 밤사이 규모 4.5 이상, 최대 5.9 지진이 5차례 연속으로 발생했다.3일 일본기상청(JMA)에 따르면 이날 오전 2시 21분 오키나와현 나하시 서남서쪽 292㎞ 해역에서 규모 5.3의 지진이 발생했다.진앙은 북위 25.40도, 동경 124.90도이며 지진 발생 깊이는 10㎞다.앞서 전날 저녁에는 규모 5.9 지진이 이 지역에서 발생했다.전날 오후 7시 39분 나하시 서남서쪽 289㎞ 해역에서 발생한 이 지진의 진앙은 북위 25.50도, 동경 124.90도다. 지진 발생 깊이는 ‘매우 얕음’으로 기록됐다.이 지진으로 인근 미야코지마시(市)에서는 진도 3의 진동이 감지됐다.규모 5 이상의 두 지진 사이에 4.5~4.8 사이 지진도 세 차례 연속으로 이어졌다.인근 해역에선 전날 오후 8시 30분과 오후 8시 41분에 각각 진도 4.5, 이날 오전 1시에 진도 4.8 지진이 발생했다.