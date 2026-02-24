“日, 규모9 초대형 지진 발생 임박”…‘최대 20m’ 쓰나미 경고까지

이미지 확대 지난해 12월 9일 일본 동북부 아오모리현 도호쿠마치에서 도로가 붕괴된 가장자리에 차량 한 대가 걸쳐 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난해 12월 9일 일본 동북부 아오모리현 도호쿠마치에서 도로가 붕괴된 가장자리에 차량 한 대가 걸쳐 있다. AFP 연합뉴스

400년 전 일본 홋카이도를 강타했던 대지진과 맞먹는 규모의 초대형 지진과 쓰나미(지진해일)가 머지않아 홋카이도 태평양 연안에 닥칠 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 지진 발생 주기가 이미 지난 데다, 암반 속에 축적된 에너지가 대지진을 일으킬 수 있는 수준에 도달한 것으로 나타났다.23일 마이니치신문에 따르면 도호쿠대, 홋카이도대, 일본 해양연구개발기구(JAMSTEC) 등 공동 연구팀은 이 같은 연구 결과를 발표하며 “초거대 지진과 그에 따른 쓰나미의 재래가 임박했을 가능성이 있다”고 밝혔다.지진 발생 가능성이 높은 곳은 쿠릴해구(치시마해구)로, 이 해구는 태평양판이 오호츠크판 아래로 빠르게 들어가면서 규모 8~9의 지진과 쓰나미가 수천년간 반복되는 곳이다.연구팀은 홋카이도 태평양 연안에서는 약 400년 간격으로 거대 지진이 반복돼온 것으로 추정한다. 정확한 연도를 확인할 수는 없지만, 가장 마지막 대형 지진은 1611~1637년 사이 발생한 규모 8.8정도의 지진이다. 이 지진으로 발생한 쓰나미로 인해 해안선으로부터 약 1~4㎞ 내륙까지 침수된 것으로 전해진다.연구팀은 2019~2024년 과거 지진 발생지로 추정되는 네무로 해역의 해저 3곳에 관측장치를 설치하고 음파 데이터 등을 통해 지각 변동 상태를 측정했다.그 결과 해구에 가까운 태평양판과 오호츠크판 두 곳에서 지각이 모두 서북서쪽으로 연간 약 8㎝ 움직이고 있는 것이 확인됐다.17세기 지진 이후 이 같은 지각 변형이 계속 축적됐다고 가정했을 때 태평양판의 이동 거리는 20.5~30m에 달할 것으로 추정된다. 17세기 지진 당시 판의 경계가 약 25m 이동한 것과 비교하면 이미 당시와 맞먹는 규모의 지진을 일으킬 에너지를 모두 비축한 셈이다.이는 2011년 3월 11일 발생한 규모 9.0의 동일본대지진 발생 전 미야기현 해안의 일본해구 근처에서 확인됐던 ‘지진 공백역’(대형 지진이 발생한 뒤 오랫동안 활동을 멈춘 지역)과 유사한 패턴이다. 동일본대지진 당시에도 일본해구 부근까지 단층이 크게 이동하면서 거대한 쓰나미를 일으켰다.도미타 후미아키 도호쿠대 조교수는 “홋카이도 연안에서는 최대 약 20m에 달하는 매우 큰 쓰나미가 예상된다”며 “발생 간격에 차이는 있겠지만, 장래에 반드시 거대지진이 발생할 것이라는 위험을 인식하고 생활해 주길 바란다”고 말했다.이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘커뮤니케이션스 어스 앤드 인바이런먼트’(Communications Earth ＆ Environment)에 지난 14일 게재됐다.한편, 일본 정부 지진조사위원회는 지난달 “홋카이도 동부 네무로 앞바다에서 규모 7.8~8.5 지진이 30년 안에 발생할 확률은 약 90%”라며 기존 80%보다 발생 가능성을 10% 포인트 높여 잡았다.