“이런다고 독도가 일본 땅 되나”…독도에 본적 둔 일본인 112명

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“이런다고 독도가 일본 땅 되나”…독도에 본적 둔 일본인 112명

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-02-23 14:57
수정 2026-02-23 15:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
하늘에서 내려다 본 독도 모습. 경북도 제공
하늘에서 내려다 본 독도 모습. 경북도 제공


독도로 본적을 옮긴 일본인이 2025년 말 기준 112명으로 집계됐다. 일본 정부가 2005년 공개한 26명에 비해 4.3배 늘어난 수치다.

23일 요미우리신문에 따르면 최근 몇 년간 다케시마(竹島·일본이 독도에 일방적으로 붙인 이름)에 본적을 둔 일본인은 112~124명 수준을 유지하고 있다. 연도별로는 2021년 말 124명, 2022년 말 121명, 2023년 말 119명, 2024년 말 122명으로 집계됐다.

일본 호적법에 따라 일본인은 실제 거주 여부와 상관없이 일본 영토라고 주장하는 곳 어디로든 본적지를 옮길 수 있다. 다케시마에 본적을 둔 일본인은 2005년 5월 일본 정부가 당시 이와쿠니 데쓰토 전 중의원 의원의 질의에 대한 답변서에서 26명이라고 밝히면서 처음 공개됐다.

일본은 올해도 다케시마의 날 행사를 개최했다. 2013년부터 매년 차관급인 정무관을 파견했던 일본 정부는 각료 파견을 보류하고 올해도 후루카와 나오키 내각부 정무관을 보냈다. 이에 대해 우리 정부는 강하게 항의했다.

일본 정부는 1905년 1월 독도를 시마네현에 강제로 편입했다. 시마네현은 같은 해 2월 22일 독도 편입을 고시했으며, 2005년 고시일을 다케시마의 날로 지정한 뒤 이듬해인 2006년부터 기념식을 개최하고 있다.



최근 시마네현은 다케시마의 날 행사를 앞두고 독도를 형상화한 이른바 ‘다케시마 카레’를 판매해 논란이 됐다. 이 카레는 시마네현이 ‘다케시마’를 주제로 한정 판매하는 메뉴로, 밥으로 독도의 동도와 서도의 형상을 만든 후 카레 소스를 부어서 만든다. 여기에 ‘竹島’(죽도)라고 적힌 작은 깃발까지 꽂아 일본 영토라는 상징성을 강조했다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2025년 말 기준 독도에 본적을 옮긴 일본인 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로