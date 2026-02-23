“성형 전후의 내가 셀카”…AI ‘인증 사진’ 유행 중인 日

일본에서 AI를 활용해 성형 전후 모습을 한 장의 사진으로 합성한 이른바 ‘인공지능(AI) 성형 인증사진’이 유행하고 있다. SCMP 캡처 닫기 이미지 확대 보기 일본에서 AI를 활용해 성형 전후 모습을 한 장의 사진으로 합성한 이른바 ‘인공지능(AI) 성형 인증사진’이 유행하고 있다. SCMP 캡처

일본에서 AI를 활용해 성형 전후 모습을 한 장의 사진으로 합성한 이른바 ‘인공지능(AI) 성형 인증사진’이 유행하고 있다.지난 22일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면 최근 일본 소셜미디어(SNS)에는 성형 수술 전과 후의 사진을 AI로 합성해 마치 두 사람이 나란히 앉아 있는 것처럼 만든 사진들이 잇따라 게시되고 있다.이 기술은 사용자가 성형 전후 사진 두 장을 AI 도구에 입력하면, AI가 이를 자연스럽게 합성해 하나의 공간에서 셀카를 찍거나 서로를 바라보는 듯한 모습을 구현하는 방식이다.최근 한 일본인 사용자가 올린 AI 합성 사진은 조회수 1580만회를 기록하며 폭발적인 관심을 끌었다. 그는 수술 전후의 자신을 비교하며 “눈물이 났다”는 소회를 밝히기도 했다. 이어 다른 사용자들도 자신이 받은 수술 목록과 비용, 회복 기간의 고통 등을 공유하며 ‘노력의 증거’로 이를 표현하고 있다.일부 사용자는 “뼈 수술 없이 치아 교정, 지방 흡입, 안면 거상 등으로 큰 변화를 겪었다”, “남성에게 잘 보이기 위해서가 아닌 나 자신을 위해 성형했다”는 등 성형을 독려하는 듯한 반응을 보였다.일각에서는 AI가 만든 비현실적인 이미지가 외모에 민감한 청소년들에게 독이 될 수 있다는 비판도 나온다. 특히 이런 유행이 청소년들에게 왜곡된 미의식을 심어주고 위험한 수술을 부추길 수 있다고 우려한다.일본은 한 해 성형 수술 건수가 약 330만건에 달할 정도로 세계적인 성형 시장 중 하나다. 현재 일본은 성형 수술에 대한 법적 연령 제한이 없으며, 미성년자의 경우 부모의 동의만 있으면 수술이 가능하다. 아사히신문 등 현지 언론은 최근 몇 년 사이 성형 수술을 받는 중·고등학생이 급증하고 있다고 전했다.