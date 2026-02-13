日, 나가사키 앞바다서 中어선 나포·선장 체포

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

日, 나가사키 앞바다서 中어선 나포·선장 체포

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-02-13 04:21
수정 2026-02-13 06:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
2022 항저우 아시안게임 폐막식에 걸려 있는 중국 국기와 일본 국기. 2023.10.8 AP 연합뉴스 자료사진
2022 항저우 아시안게임 폐막식에 걸려 있는 중국 국기와 일본 국기. 2023.10.8 AP 연합뉴스 자료사진


일본이 나가사키 앞바다에서 중국 어선을 나포하고 선장을 체포했다고 13일 교도통신이 보도했다.

보도에 따르면 일본 수산청은 전날 나가사키현 고토시 메시마 등대로부터 남서쪽으로 약 170㎞ 떨어진 일본의 배타적경제수역(EEZ) 내에서 정지 명령을 거부한 혐의로 중국 어선을 나포하고 선장을 체포 조치했다고 발표했다.

11명이 탑승하고 있던 이 어선은 어업감독관의 정선 및 승선 검사 명령에 불응하고 도주한 혐의(어업주권법 위반)를 받고 있다. 수산청은 이 어선의 중국 국적 선장 A(47)씨를 현행범으로 체포했다.

일본 당국이 중국 어선을 나포한 건 2022년 이후 4년 만이다. 올해 첫 외국 어선 억류이기도 하다.

지난해 다카이치 사나에 일본 총리의 대만 유사시 개입 가능성 시사 발언으로 중일갈등이 심화한 상황에서 이번 어선 나포가 양국 갈등을 더 악화시킬 요인으로 작용할지 주목된다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
일본이 중국 어선을 나포한 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로