“이념 아닌 기술로 부강하게” 日 신생정당 ‘팀 미라이’ 돌풍

중의원 선거 비례 11명 깜짝 배출

당선자 평균 40세… IT 출신 위주

AI 활용 ‘디지털 민주주의’ 내세워

기존 정치 환멸 무당층 지지 얻어

이미지 확대 지난 8일 일본 중의원 선거에서 11석을 획득하며 돌풍을 일으킨 신생정당 ‘팀 미라이’ 후보들의 모습. 윗줄 왼쪽이 안노 다카히로 대표. 도쿄대 공대 출신으로 미국 보스턴컨설팅그룹(BCG) 등을 거쳤다. 공상과학(SF) 작가로도 활동했으며 2024년 도쿄도지사 선거에 출마했으나 낙선했다.

팀 미라이 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 일본 중의원 선거에서 11석을 획득하며 돌풍을 일으킨 신생정당 ‘팀 미라이’ 후보들의 모습. 윗줄 왼쪽이 안노 다카히로 대표. 도쿄대 공대 출신으로 미국 보스턴컨설팅그룹(BCG) 등을 거쳤다. 공상과학(SF) 작가로도 활동했으며 2024년 도쿄도지사 선거에 출마했으나 낙선했다.

팀 미라이 엑스(X) 캡처

2026-02-11 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘디지털 민주주의’를 앞세운 젊은 정치 실험이 일본 중의원 선거(총선)에서 깜짝 ‘돌풍’을 일으켰다. 바로 창당 1년도 채 되지 않은 신생 정당 ‘팀 미라이’를 두고 하는 얘기다.10일 마이니치신문에 따르면 지난해 5월 출범한 팀 미라이는 이번 선거에서 14명의 후보를 내 비례대표 의원 11명을 배출했다. 이는 목표로 제시했던 5석을 두 배 이상 웃도는 성과다.우리말로 ‘미래’를 의미하는 이 정당은 인공지능(AI)을 활용한 정책 설계와 의사결정 참여 확대 등 디지털 민주주의 구현을 핵심 정체성으로 삼고 있다. 창당 두 달 뒤 치러진 지난해 여름 참의원 선거에서 안노 다카히로(35) 대표가 비례대표로 당선되며 국정 무대에 처음 진입했고, 득표율 2%를 넘겨 정당 요건을 충족했다.팀 미라이의 가장 큰 특징은 단연 ‘젊음’이다. 후보 평균 연령은 39.5세, 당선자 평균 연령은 40.2세로 일본 국정 정당 가운데 가장 젊은 수준을 기록했다. 기존 8석에서 4석으로 줄어든 공산당 당선자 평균 연령(60.5세)과 비교하면 스무살이나 어리다.도쿄대·교토대 출신과 금융·IT 경력자, AI 엔지니어 등 고학력 전문직 중심 인력으로 구성된 점도 눈길을 끌었다. 창당을 주도한 안노 대표 역시 도쿄대 출신 AI 엔지니어다.팀 미라이의 돌풍 배경에는 기존 정치권과 다른 접근 방식이 작용했다는 분석이 나온다. 기술 인력 중심 구조와 정책 전문성 강조 전략이 정치 불신을 느낀 일부 유권자층의 공감을 얻었다는 평가다. 이념 대립 대신 문제 해결을 강조한 메시지도 차별 요인으로 꼽힌다.실제 주요 정당들이 소비세 감세 경쟁을 벌인 것과 달리 팀 미라이는 이번 선거에서 유일하게 세율 유지를 주장했다. 대신 성장 투자 확대와 현역 세대 지원, 기술 기반 행정 개혁을 제시했다. 이어 인구 감소 대응책으로 AI·로봇 활용을 강조하며 “전국 어디든 자율주행으로 이동할 수 있는 사회를 10년 내 구축하겠다”고 밝혔다.“분열을 조장하지 않는다”, “누군가를 깎아내리지 않는다”는 기조도 기존 정치 담론과 다른 색채로 받아들여진 것으로 보인다. 아사히신문은 출구조사에서 무당파층이 가장 많이 선택한 야당이 팀 미라이(28%)였다고 전했다. 정치 피로감이 실제 표로 이어졌다는 해석이다.이번 결과가 일본 정치 구도를 단기간에 흔들 수준은 아니라는 평가도 나온다. 산케이신문은 도쿄 외 지역에서의 낮은 득표율을 지적하며 “지지확대가 앞으로 과제가 될 것”이라고 전했다.