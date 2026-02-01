日다카이치, 손목서 ‘이것’ 포착되더니…“급히 일정 취소” 무슨 일

다카이치 日총리, 팔 통증에 방송 출연 취소

“류마티스 관절염 앓아…악수할 때 다쳐”

이미지 확대 지난달 27일 일본 도쿄에서 열린 중의원 선거 유세 연설을 마친 뒤 주먹을 들어 올리고 있는 다카이치 사나에 일본 총리. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난달 27일 일본 도쿄에서 열린 중의원 선거 유세 연설을 마친 뒤 주먹을 들어 올리고 있는 다카이치 사나에 일본 총리. AFP 연합뉴스

이미지 확대 지원 유세하는 다카이치 사나에 일본 총리. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지원 유세하는 다카이치 사나에 일본 총리. EPA 연합뉴스

이미지 확대 지난달 31일 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 양자 회담에 앞서 키어 스타머(왼쪽) 영국 총리와 악수하고 있는 다카이치 사나에 일본 총리. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난달 31일 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 양자 회담에 앞서 키어 스타머(왼쪽) 영국 총리와 악수하고 있는 다카이치 사나에 일본 총리. AP 연합뉴스

일본 중의원(하원) 선거가 일주일 앞으로 다가온 가운데, 집권 자민당 총재인 다카이치 사나에 일본 총리의 건강에 변수가 생겼다.1일 아사히신문 등 현지 언론은 다카이치 총리가 팔 통증 치료를 위해 이날 예정됐던 NHK 방송 ‘일요토론’ 출연을 급히 취소했다고 보도했다.이날 일요토론에는 여야 당 대표들이 출연해 중의원 선거 관련 쟁점을 놓고 격론을 벌일 예정이었다.NHK 측은 “다카이치 총리가 전날 유세 도중 팔을 다쳐 치료를 받고 있다”고 설명했다. 일요토론 제작진은 이날 오전 자민당 측으로부터 다카이치 총리 불참 연락을 전달받은 것으로 알려졌다.다카이치 총리 대신 일요토론에 출연한 다무라 노리히사 자민당 정책조사회장 대행은 “다카이치 총리가 지난달부터 약간 아팠던 것 같은데 이번 중의원 선거 운동 지지 유세에 나서 유권자와 악수를 하는 등 여러 일을 하기 위해 더 움직이면서 악화된 것 같다”며 “치료 등으로 출연할 수 없었던 점에 사과드린다”고 말했다.다카이치 총리는 지난달 27일 중의원 선거 유세가 시작된 후 하루 4, 5곳의 유세장을 찾는 강행군을 이어가고 있다. 최근에는 손목 보호대를 착용하고 유세를 하는 모습이 포착되기도 했다.전날에는 시즈오카와 가나가와 등에서 자민당 중의원 후보의 지지 연설에 나선 뒤, 일본을 찾은 키어 스타머 영국 총리와 정상회담을 했다.다카이치 총리는 이날 엑스(X)에 글을 올려 “최근 며칠간 유세장에서 열렬한 지지자들과 악수할 때 손이 세게 당겨져 다쳤다”며 “류마티스 관절염 지병이 있어 손이 부어올랐다”고 설명했다. 그는 이날 오후 현장 유세전에 복귀했다.한편 이번 총선은 다카이치 총리가 정기국회 첫날인 지난달 23일 중의원을 전격 해산한 데 따라 치러진다. 일본에서 정기국회 첫날 해산은 1966년 이후 60년 만이며, 2월에 총선을 실시하는 것은 1990년 이후 36년 만이다.중의원 총선은 지역구 289석과 비례대표 176석 등 465석을 선출한다. 과반은 233석이다.