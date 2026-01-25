‘세습 정치’ 日 다카이치 총리 장남, 총선 불출마

“부친 지역구 무소속 출마” 열흘 만에
다카이치 사나에 일본 총리의 장남인 야마모토 겐 후쿠이현 지방의회 의원.
후쿠이현의회 홈페이지 캡처
후쿠이현의회 홈페이지 캡처
다카이치 사나에 일본 총리의 장남인 야마모토 겐(41) 후쿠이현 지방의회 의원이 다음달 8일 치러지는 중의원 총선에 출마하지 않기로 했다. ‘세습 정치’ 논란이 확산한 데 따른 결정이다.
아사히신문은 야마모토 의원이 전날 후쿠이시에서 기자회견을 열고 “세습 정치 비판론을 떼려야 뗄 수 없다”면서 이렇게 밝혔다고 25일 전했다. 또 그는 다카이치 총리와의 관계로 세습 정치 비판이 제기되고 있는 점을 언급하며 “(자민당의) 발목을 잡게 될 것이라고 판단했다”고 했다.
앞서 그는 열흘 전 후쿠이2구의 자민당 후보로 출마할 의향이라고 밝혔다가 공천이 거부당하자 지난 23일 기자회견을 하고 후쿠이2구에서 무소속으로 출마하겠다고 했다. 이곳은 자신의 아버지 야마모토 다쿠 전 중의원 의원의 출신 지역구다.
주간지 ‘주간분슌’은 다카이치 총리는 비세습 정치인으로 인기를 끌고 있지만 그의 장남은 젊은 나이에 과거 아버지 관련 회사에서 대표를 맡기도 했고 정치 활동에서 다카이치 총리의 지원을 받았을 가능성도 있다는 취지의 기사를 보도하기도 했다.
야마모토 의원은 2004년 다카이치 총리와 부친이 재혼하면서 의붓아들이 됐다. 늦은 나이까지 미혼이었던 다카이치 총리에게는 첫 결혼이다.
