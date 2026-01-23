日 중의원 출마 선언한 25세 女 아이돌…‘극우’ 정당 소속?

日 중의원 해산에 다음 달 8일 조기 총선

나고야 ‘로컬 아이돌’ 전 멤버 출마 선언

연립여당 ‘일본유신회’ 입당…“개혁 정치”

이미지 확대 일본 아이치현 나고야시를 기반으로 한 아이돌 그룹 ‘델라’의 전 멤버 우라가미 나나가 다음 달 8일 치러지는 중의원 선거에 입후보한다고 밝혔다. 자료 : 델라 공식 소셜미디어(SNS) 닫기 이미지 확대 보기 일본 아이치현 나고야시를 기반으로 한 아이돌 그룹 ‘델라’의 전 멤버 우라가미 나나가 다음 달 8일 치러지는 중의원 선거에 입후보한다고 밝혔다. 자료 : 델라 공식 소셜미디어(SNS)

이미지 확대 일본 국회에서 만난 자민당 총재와 유신회 대표 다카이치 사나에 일본 집권 자민당 총재와 요시무라 히로후미 일본유신회 대표가 정책 협의를 시작하기로 했다고 일본 언론이 16일 전했다. 사진은 지난 15일 국회에서 회동한 양당 대표. 2025.10.16 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일본 국회에서 만난 자민당 총재와 유신회 대표 다카이치 사나에 일본 집권 자민당 총재와 요시무라 히로후미 일본유신회 대표가 정책 협의를 시작하기로 했다고 일본 언론이 16일 전했다. 사진은 지난 15일 국회에서 회동한 양당 대표. 2025.10.16 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

다카이치 사나에 일본 총리가 중의원 해산을 결정하면서 다음 달 8일 중의원 선거가 치러지는 가운데, 일본에서 아이돌 그룹으로 활동해왔던 25세 여성이 중의원 선거 출마를 선언했다.23일 오리콘 뉴스 등 일본 언론에 따르면 아이치현 나고야시를 기반으로 활동하는 걸그룹 ‘델라(dela)’의 전 멤버 우라가미 나나(25)는 이날 나고야시 기자클럽에서 기자회견을 열고 “중의원 선거에 입후보할 것”이라고 밝혔다.‘델라’는 나고야시의 극장에서 정기 공연을 하고 지역 홍보 행사에 참석하는 등 나고야시의 ‘로컬 아이돌’로 활동해왔다. ‘마츠우라 나나’라는 예명을 사용했던 우라가미는 지난 21일 소속사와의 계약을 해지하고 그룹을 탈퇴했다.이튿날 우라가미는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 입후보 의사를 밝혔으며, 소속사도 이날 정장을 입고 기자회견장을 찾은 우라가미의 사진과 함께 이같이 전했다.우라가미는 극우 성향의 정당이자 집권 자민당의 연정 파트너인 일본유신회에 입당했다. 일본유신회는 지난 19일 우라가미를 아이치 제9선거구 지부장으로 배정했다고 밝혔다.우라가미는 SNS를 통해 “25세 젊은 세대로서 장래를 책임지는 정치를 실현할 것”이라며 “살을 에는 개혁으로 경제 살리기와 저출산 대책, 교육 개혁 등을 추진하겠다”라고 밝혔다.2015년 창당한 일본유신회는 간사이 지방을 기반으로 하며, ‘일본을 다시 일으킨다’는 뜻의 ‘일본재기’를 슬로건으로 한 보수주의 성향의 정당이다.다카이치 총리는 지난해 10월 총리 지명선거를 앞두고 자민당 총재 자격으로 일본유신회와의 연립정권 수립에 합의했다. 일본유신회는 현재 참의원에서 19석, 중의원에서 34석을 차지하고 있다.한편 다카이치 총리는 이날 오전 각의(국무회의)를 열고 중의원 해산을 결정했다. 이에 따라 다음 달 8일 조기 총선이 실시된다.다카이치 총리는 60~70%대의 높은 지지율을 바탕으로 박빙 과반 구조를 재편해 의석 확대를 노리기 위해 중의원 해산을 추진해왔다.다카이치 총리는 지난 19일 총리 관저에서 열린 기자회견에서 “다카이치 사나에가 총리로서 적합한지를 국민에게 판단 받기 위한 결정”이라며 “나 자신도 총리로서의 거취를 걸겠다”고 밝혔다.일본은 중의원 선거 이후 30일 이내 국회에서 총리 지명 선거를 다시 실시한다. 사실상 정권 신임을 묻는 승부수다.내달 치러지는 조기 총선은 자민·유신회 연립 여당과 입헌민주·공명당 신당 ‘중도개혁연합’ 간 대결 구도로 치러질 전망이다. 현재 연립 여당은 중의원 465석 가운데 233석으로 간신히 과반을 유지하고 있다.