[속보] 다카이치, 日중의원 해산…내달 8일 총선 실시

다카이치 사나에 일본 총리가 23일 중의원을 해산했다.교도통신 등에 따르면 사나에 총리는 이날 오전 각의(국무회의)를 열고 이같이 결정했다. 이에 따라 다음달 8일 조기 총선이 실시된다.일본 중의원 해산은 전임 이시바 시게루 내각 시절이던 2024년 10월 9일 이후 약 1년 3개월 만이다.다카이치 총리는 60~70%대의 높은 지지율을 바탕으로 박빙 과반 구조를 재편해 의석 확대를 노리기 위해 중의원 해산을 추진해왔다.다카이치 총리는 지난 19일 총리 관저에서 열린 기자회견에서 “다카이치 사나에가 총리로서 적합한지 여부를 국민에게 판단받기 위한 결정”이라며 “나 자신도 총리로서의 거취를 걸겠다”고 밝혔다.일본은 중의원 선거 이후 30일 이내 국회에서 총리 지명 선거를 다시 실시한다. 사실상 정권 신임을 묻는 승부수다.내달 치러지는 조기 총선은 자민·유신회 연립 여당과 입헌민주·공명당 신당 ‘중도개혁연합’ 간 대결 구도로 치러질 전망이다. 현재 연립 여당은 중의원 465석 가운데 233석으로 간신히 과반을 유지하고 있다.