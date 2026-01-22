日 자민당, 다카이치 총리 의붓아들 공천 취소

이미지 확대
일본 자민당이 21일 다카이치 사나에 총리의 의붓아들 야마모토 겐 후쿠이현 의원을 이번 중의원 선거에 공천하지 않기로 했다.
일본 매체 주간분슌에 따르면 다카이치 사무소는 이날 “야마모토는 차기 중의원 선거에서 후쿠이 제2구의 자민당 후보로 공천 신청을 했으나 자민당 선거대책본부는 공천하지 않기로 했다”며 “(자민당은) 야마모토가 아닌 다른 후보를 지지할 예정이라고 들었다”고 밝혔다.
다카이치 총리는 23일 중의원을 해산하고 다음 달 8일 조기 총선을 치르기로 했다. 4년 임기인 중의원의 원래 선거보다 2년 8개월 앞당겨 실시된다.
야마모토 의원은 다카이치 총리의 남편인 야마모토 타쿠 전 중의원 의원과 전처 사이에서 태어난 장남으로, 다카이치 총리에겐 의붓아들이다.
다카이치 총리는 타쿠 전 의원과 2004년 결혼했다가 2017년 이혼한 후 2021년 재결합했다.
앞서 자민당 후쿠이현 지부는 19일 야마모토 의원을 후쿠이 제2구 중의원 후보로 자민당 본부에 올리기로 했었다.
하지만 그를 둘러싼 각종 논란이 나오자 공천 의사를 철회한 것으로 보인다.
주간분슌은 야마모토 의원의 출마를 “밀어붙이기 출마”라고 보도했다.
그의 경쟁 후보는 “총리의 아들을 거역할 수 없다”고 토로한 것으로 알려졌다.
