“남의 집 들어가면 스트레스 풀려”…40대 한국인, 일본에서 ‘집털이’

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
수갑·체포 자료사진. 123RF
일본에서 40대 한국인이 남의 집에 몰래 들어가 현금 등을 훔치다 경찰에 붙잡혔다.
최근 일본 후지뉴스네트워크(FNN)에 따르면 경시청은 한국 국적의 회사원 조모(44)씨를 체포했다.
조씨는 지난해 8월 도쿄도 가쓰시카구 한 맨션에서 잠자고 있던 여성의 집에 침입해 현금이 든 가방 등을 훔친 혐의를 받는다.
그는 담을 넘어 맨션 안으로 들어간 뒤 잠겨 있지 않은 방을 닥치는 대로 찾아다닌 것으로 조사됐다.
그러다 배터리 방전으로 잠금장치가 작동하지 않은 한 여성의 방에 몰래 침입했다.
조씨는 문이 열린 다른 집에도 들어갔다가 거주자와 마주치면서 범행이 발각됐다.
경찰 조사에서 그는 “집에 들어간 것은 맞지만 아무것도 훔치지 않았다”고 부인했다.
그러면서도 “남의 집에 들어가는 걸 좋아하고, 그게 스트레스 해소가 된다”고 진술했다.
조씨는 이번 범행 이전에도 문이 잠겨 있지 않은 집에 침입한 혐의 등으로 두 차례 체포·기소된 전력이 있는 것으로 알려졌다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
조씨가 일본 경찰에 붙잡힌 주요 혐의는 무엇인가?