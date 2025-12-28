폭설 내린 日 고속도로 67대 연쇄 추돌 ‘아수라장’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

폭설 내린 日 고속도로 67대 연쇄 추돌 ‘아수라장’

입력 2025-12-28 19:03
수정 2025-12-28 19:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
폭설 내린 日 고속도로 67대 연쇄 추돌 ‘아수라장’
폭설 내린 日 고속도로 67대 연쇄 추돌 ‘아수라장’ 도쿄 북서쪽에서 130㎞ 정도 떨어진 군마현 미나카미마치 간에쓰고속도로 하행선 나들목 부근에서 차량 67대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생한 다음날인 27일 불에 탄 차량들이 현장에 널부러져 있다. 이 사고로 2명이 사망하고 26명이 다쳤으며, 이날도 사고 수습이 끝나지 않아 주변 차량 통행이 금지됐다.
미나카미마치 교도 연합뉴스


도쿄 북서쪽에서 130㎞ 정도 떨어진 군마현 미나카미마치 간에쓰고속도로 하행선 나들목 부근에서 차량 67대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생한 다음날인 27일 불에 탄 차량들이 현장에 널부러져 있다. 이 사고로 2명이 사망하고 26명이 다쳤으며, 이날도 사고 수습이 끝나지 않아 주변 차량 통행이 금지됐다.

미나카미마치 교도 연합뉴스

2025-12-29 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
군마현 고속도로 연쇄 추돌 사고에 연루된 차량 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로