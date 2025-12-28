이미지 확대
폭설 내린 日 고속도로 67대 연쇄 추돌 ‘아수라장’
도쿄 북서쪽에서 130㎞ 정도 떨어진 군마현 미나카미마치 간에쓰고속도로 하행선 나들목 부근에서 차량 67대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생한 다음날인 27일 불에 탄 차량들이 현장에 널부러져 있다. 이 사고로 2명이 사망하고 26명이 다쳤으며, 이날도 사고 수습이 끝나지 않아 주변 차량 통행이 금지됐다.
미나카미마치 교도 연합뉴스
2025-12-29 10면
