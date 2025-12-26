“日 가지마”…中, 일본행 비자신청 60%로 줄인다

방금 들어온 뉴스

“日 가지마”…中, 일본행 비자신청 60%로 줄인다

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-12-26 10:49
수정 2025-12-26 10:49
17일 일본 도쿄의 아사쿠사 센소지 입구에 위치한 붉은 등 ‘카미나리몬’을 배경으로 기모노를 입은 외국인 관광객들이 사진을 찍고 있다. 도쿄 명희진 특파원
17일 일본 도쿄의 아사쿠사 센소지 입구에 위치한 붉은 등 ‘카미나리몬’을 배경으로 기모노를 입은 외국인 관광객들이 사진을 찍고 있다. 도쿄 명희진 특파원


중국 당국이 자국 여행사에 내년 3월까지 일본행 비자 신청 건수를 종전의 60% 수준까지 감축하도록 지시한 것으로 전해졌다.

지난 25일 교도통신에 따르면 해당 지시는 지난 11월 후반에 대형 여행업체 각 사에 전달됐다.

중국 정부는 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시’ 발언에 대응해 지난달 14일 치안 불안을 이유로 자국민에 일본 여행 자제를 권고했다. 이후 얼마 뒤 여행업계에 대해서도 지시를 내린 것으로 알려졌다.

교도통신은 해당 조치를 내년 3월까지 취하도록 지시가 내려졌다고 전했다.

이런 가운데 중국 항공편 관리 플랫폼 ‘항반관가’에 따르면 내년 1월 중국 본토 발 일본행 항공편 취소는 2195편에 달하며, 취소율은 40.4%로 집계됐다.

이에 따라 중일 양국 총 38개 공항이 영향을 받은 것으로 확인됐다.

중국국제항공, 중국동방항공, 중국남방항공 등 주요 항공사들은 향후 2주 내 중일 노선 항공권에 대해 환급 및 일정 변경을 허용하는 특별 조치를 잇따라 발표했다.
문경근 기자
문경근 기자
위로