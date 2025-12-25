다카이치 총리 “모든 선택지 배제 안 해”… ‘핵잠 도입 가능성’ 취임 후 첫 언급

日 정치권 이어 사실상 도입 공식화

교도통신 “내년 3월 하순 방미 타진”

다카이치 사나에 일본 총리가 핵추진 잠수함 도입 가능성에 대해 “모든 선택지를 배제하지 않고 억지력·대처력 향상을 위한 정책을 검토할 것”이라고 말했다고 요미우리신문이 24일 보도했다.다카이치 총리가 개별 언론와 인터뷰를 가진 것은 취임 후 처음으로, 언론 인터뷰를 통해 핵추진 잠수함 보유 의지를 드러낸 것도 이번이 첫 사례다.이번 발언은 일본 정치권에서 핵잠수함 도입 필요성이 거론되는 가운데 나왔다. 일본 집권 자민당과 연립 여당 일본유신회는 지난 10월 연정 수립 합의문에서 차세대 동력을 활용한 수직발사장치(VLS) 탑재 잠수함 보유를 위해 힘을 모으기로 한 바 있는데, 사실상 핵추진 잠수함 도입을 염두에 둔 것이란 해석이 나왔다. 고이즈미 신지로 방위상도 지난달 국회에서 “지금은 (핵추진 잠수함을) 갖고 있지 않은 한국과 호주가 보유하게 되고, 미국과 중국은 갖고 있다”며 핵추진 잠수함 도입 필요성을 역설한 바 있다.한편 일본 정부가 다카이치 총리의 내년 3월 하순 도널드 트럼프 대통령과의 정상회담 일정을 미국 측에 타진했다고 교도통신이 이날 전했다. 통신은 방미 목적이 내년 4월 중국에서 예정된 미중 정상회담에 앞서 미일 동맹의 결속을 재확인하는 데 있다고 분석했다. 앞서 다카이치 총리가 대만 유사시 개입 가능성을 시사하면서 중일 갈등이 불거졌으나, 트럼프 대통령은 “대만 문제로 중국을 자극하지 말라”고 조언하며 신중한 태도를 보였다. 이에 따라 대중 정책을 둘러싼 미일 간 입장 조율이 다카이치 총리의 방미 핵심 목적이라는 관측이 제기된다.