日후쿠시마 사고 15년 만에 도쿄전력 새달 원전 재가동

가시와자키 6호기 심사 통과2011년 동일본 대지진 때 가동이 중단된 후쿠시마 제1원전의 운영사인 일본 도쿄전력이 사고 후 15년 만에 처음으로 원전을 재가동할 전망이다. 다음달 재가동을 추진해온 혼슈 중부 니가타현 가시와자키·가리와 원자력발전소 6호기에 대한 지역 동의 절차가 사실상 마무리됐기 때문이다.
니가타현의회가 22일 재가동을 용인할 뜻을 밝힌 하나즈미 히데요 지사의 판단에 동의하는 내용을 담은 결의안을 가결하면서 현지 지역 동의 절차가 사실상 완료됐다고 니혼게이자이신문이 보도했다. 도쿄전력은 지역 동의 절차가 사실상 마무리되면서 다음달 20일 전후 가시와자키 원전 6호기를 재가동하기 위해 원자력규제위원회에 설비 검사 확인을 신청할 방침이다. 안전성 확보나 피난 계획을 둘러싸고 지역 주민의 우려는 뿌리 깊어 앞으로도 정부나 도쿄전력의 대응이 요구될 수 있다고 교도통신은 전했다.
가시와자키 원전은 원자로 7기로 구성되며, 합계 출력 821만 2000㎾로 단일 원전 중에는 세계에서 가장 큰 것으로 알려졌다. 이번 재가동 대상은 6호기 하나다.
도쿄전력은 6호기와 함께 7호기 재가동도 추진해 원자력규제위원회의 새로운 규제 기준에 기초한 안전 심사에 합격했다. 하지만 7호기는 테러 대책 시설 완공 지연으로 당분간 운전할 수 없는 상황이다. 동일본 대지진 이전 일본에는 원자로 54기가 있었다. 하지만 후쿠시마 제1원전 사고로 한때 모든 원전의 가동이 중지됐고, 이후 일부 원전이 가동을 시작해 현재 상업 운전 중인 원자로는 모두 14기다.
