‘대만 유사시’ 발언에 11월 日 방문 중국인 15만명 줄어

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 관련 발언 이후 일본을 찾는 중국인 관광객 수가 급감한 것으로 나타났다.지난 17일 일본정부관광국이 발표한 지난 11월 방일 외국인 통계에 따르면 해당 달 일본을 방문한 중국인 관광객 수는 56만 2600명으로 집계됐다.이는 지난해 같은 달에 비해 3% 감소한 수치이며, 지난 10월 방일 인원(71만 5000명)에 비하면 15만명 가까이 줄었다.중국 관광객 수는 지난 10월까지 고성장을 보였으나, 다카이치 사나에 일본 총리가 지난달 7일 국회에서 ‘대만 유사시 개입’을 언급한 이후 양국 갈등이 불거지면서 가파르게 줄었다.중국 정부는 지난 11월 14일 자국민을 대상으로 일본 여행 자제령인 이른바 ‘한일령’을 내렸고, 이후 방일 중국인 관광객 수는 빠르게 줄었다.중국인 관광객은 일본 관광산업에서 핵심 소비층으로 꼽힌다.1~11월 기준 누적 방문객 수는 약 876만명이며, 이들의 1~9월 소비액은 약 1조 6443억엔(약 15조 6300억원)에 달해 각각 전체의 20% 이상을 차지하는 수준이다.일본 내 관광경제 관련 연구기관은 “한일령이 장기화할 경우, 향후 3년간 중국인 관광객의 방일 소비액 손실이 2조 3000억엔(약 21조 8000억원)에 이를 수 있다”고 전망했다.