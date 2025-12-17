1분 보려고 4시간 대기…“일본에서 다신 못 볼지도” 아우성

日 쌍둥이 자이언트 판다 내년 1월 中 반환

일본에 남은 마지막 판다…다시 대여 어려울 듯

이미지 확대 16일 일본 도쿄 다이토구 우에노 동물원 입구에 쌍둥이 자이언트 판다 ‘샤오샤오’와 ‘레이레이’를 보려는 관람객들이 돗자리를 바닥에 깔고 앉아 매표 및 입장을 기다리고 있다. 2025.12.16 도쿄 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 16일 일본 도쿄 다이토구 우에노 동물원 입구에 쌍둥이 자이언트 판다 ‘샤오샤오’와 ‘레이레이’를 보려는 관람객들이 돗자리를 바닥에 깔고 앉아 매표 및 입장을 기다리고 있다. 2025.12.16 도쿄 AP 뉴시스

이미지 확대 16일 일본 도쿄 다이토구 우에노 동물원 입구를 찾은 한 관람객이 쌍둥이 자이언트 판다 중 암컷인 ‘레이레이’의 모습을 스마트폰 카메라에 담고 있다. 2025.12.16 도쿄 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 16일 일본 도쿄 다이토구 우에노 동물원 입구를 찾은 한 관람객이 쌍둥이 자이언트 판다 중 암컷인 ‘레이레이’의 모습을 스마트폰 카메라에 담고 있다. 2025.12.16 도쿄 AP 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본에 마지막으로 남아있는 자이언트 판다 2마리의 중국 반환을 앞두고 판다에게 작별 인사를 하려는 인파가 몰려들고 있다. 판다가 있는 동물원의 대기 시간이 4시간까지 늘어나자 동물원 측은 관람 시간을 1분으로 제한하기에 이르렀다.17일 TV아사히 등 일본 언론에 따르면 도쿄 다이토구 우에노 동물원에 있는 쌍둥이 자이언트 판다 ‘샤오샤오’(수컷)와 ‘레이레이’(암컷)는 내년 1월 말 중국으로 반환된다.이들 쌍둥이 판다는 우에노 동물원에 있던 판다 ‘신신’과 ‘리리’ 사이에서 2021년 태어났다. 내년 2월 20일에 중국으로 반환될 예정이었지만 양국 간 교섭 끝에 내년 1월 말 반환하기로 결정됐다고 우에노 동물원은 지난 15일 밝혔다.이러한 사실이 전해진 이튿날인 16일 동물원에는 쌍둥이 판다를 보려는 관람객들이 일본 각지에서 밀려들었다. 관람 대기 시간은 4시간까지 늘어났고, 동물원 측은 판다 관람을 이날 오후 1시에 마감했다.동물원 측은 인파를 정리하기 위해 판다 관람 시간을 1분으로 제한했다.쌍둥이 판다는 일본에 남아있는 마지막 판다다. 앞서 이들의 부모인 신신과 리리가 고혈압 치료를 위해 지난해 9월에 중국으로 반환됐고, 와카야마현 테마파크 ‘어드벤처 월드’에서 사육되던 판다 4마리도 지난 6월 반환됐다.일본은 쌍둥이 판다의 반환에 앞서 중국 측에 새 판다를 대여해 달라고 요청했지만, 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 양국 간 갈등이 악화되면서 실현 가능성은 작아졌다.동물원은 오는 23일 이후 판다 관람을 인터넷 예약제로 전환한다. 사전에 예약해야 판다를 만날 수 있으며 관람 가능 인원은 일일 4800명이다.이어 다음 달 14일부터 25일까지는 관람객을 추첨을 통해 뽑는다.