“이건 범죄입니다” 日 유명 대나무에 ‘한글 낙서’가…충격 근황

日교토 대나무숲 산책로 낙서 피해…대나무 훼손

한글·알파벳·가타카나 등 문구 발견…“벌채 검토”

이미지 확대 한국 관광객들로부터도 인기가 높은 일본 교토의 아라시야마(嵐山)의 대나무숲 산책로가 낙서로 훼손되고 있다. 사진은 지난 2018년 이곳에서 발견된 한글 낙서. 2018.5.17 교도 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 관광객들로부터도 인기가 높은 일본 교토의 아라시야마(嵐山)의 대나무숲 산책로가 낙서로 훼손되고 있다. 사진은 지난 2018년 이곳에서 발견된 한글 낙서. 2018.5.17 교도 연합뉴스

이미지 확대 일본 교토 명소 중 하나인 아라시야마(嵐山)의 대나무숲 산책로가 낙서로 훼손되고 있다. 지역 관광 관계자들은 낙서를 방치할 경우 문제가 확산할 것을 우려해 해당 부분에 녹색 보호 테이프(양생 테이프)를 붙여 조치했다. 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 일본 교토 명소 중 하나인 아라시야마(嵐山)의 대나무숲 산책로가 낙서로 훼손되고 있다. 지역 관광 관계자들은 낙서를 방치할 경우 문제가 확산할 것을 우려해 해당 부분에 녹색 보호 테이프(양생 테이프)를 붙여 조치했다. 엑스(X) 캡처

한국 관광객들에게도 인기가 높은 일본 교토 명소 중 하나인 아라시야마(嵐山)의 대나무숲 산책로가 낙서로 훼손되고 있는 것으로 나타났다. 특히 훼손된 대나무에서는 한국어로 표기된 낙서도 발견됐다.16일 아사히신문에 따르면 아라시야마의 대나무숲 산책로 ‘죽림의 오솔길’은 코로나19 팬데믹 종료 이후 관광객이 늘면서 낙서로 몸살을 앓고 있다. 교토시는 피해가 심한 대나무를 벌채하는 방안을 검토 중이다.‘죽림의 오솔길’은 세계문화유산인 텐류지 북쪽 일대에 펼쳐진 대나무숲을 가로지르는 산책로다. 대나무가 바람에 흔들리는 소리나, 대나무 사이로 비치는 햇빛 등 일본 특유의 정취를 담은 풍경으로 유명해 관광객에게 인기가 많다.교토시에 따르면 대나무숲 일대의 약 절반인 2.3㏊는 시유지로, 이곳의 대나무는 약 7000그루로 추정된다.시는 지난 6월 시유지 조사를 통해 약 350그루에서 칼이나 열쇠 같은 날카로운 물건으로 새겨진 낙서를 확인했다. 대부분은 알파벳이며, 가타카나, 한자 외에 한글로 된 낙서도 일부 있었다.문제는 대나무 표면에 한 번 긁힌 상처는 사라지지 않는다는 것이다. 지역 관광 관계자들은 낙서를 방치할 경우 문제가 확산할 것을 우려해 해당 부분에 녹색 보호 테이프(양생 테이프)를 붙여 조치하고 있다. 다만, 보호 테이프로 인해 오히려 경관이 나빠지는 것이 우려되는 상황이다.결국 교토시는 안전상의 이유로 상처가 심한 대나무에 대한 벌채를 검토하고 있다. 대나무숲 일대는 고도보존법에 따른 ‘오구라야마 역사적 풍토 특별보존지구’에 해당해 일상적인 유지관리를 넘는 벌채는 원칙적으로 허용되지 않는다.시는 “상처로 인해 대나무가 고사하거나, 쓰러질 위험이 있다”며 관광객들에게 에티켓을 지켜줄 것을 당부했다.낙서 피해는 지난 2018년에도 문제가 된 바 있다. 당시 지역 관계자들은 거리에서 “낙서를 하지 말아달라”고 호소했다.지역 관광 관계자에 따르면 코로나19 시기 관광객이 줄면서 낙서도 함께 줄었지만, 올해 봄부터 다시 낙서가 눈에 띄기 시작하더니 여름부터 급격히 늘었다고 한다.아라시야마 상점가의 이시카와 케이스케 회장은 “아라시야마를 방문한 추억은 대나무에 새기지 말고, 마음속에 새겨주길 바란다”고 강조했다.