‘극우’ 다카이치 총리 선출 빨간 불…공명당, 자민당과 결별 “각자의 길”

日 자민·공명 연합, 26년 만에 붕괴

일본의 연립여당인 공명당이 집권 자민당과 결별을 선언하며 다카이치 사나에 자민당 총재의 차기 총리 선출에 빨간불이 켜졌다.자민당은 공명당을 제외하고도 일본 최대 정당이라 이달 중순 국회의 총리 지명 선거에서 여전히 다카이치를 차기 총리로 선출할 가능성이 크긴 하지만, 과반수 의석이 없는 만큼 좌절 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.10일 공명당의 사이토 데쓰오 대표는 다카이치 자민당 총재와 회담을 가진 뒤 “자민당과는 더는 같이 할 수 없다는 입장을 전달했다”며 “앞으로 각자의 길에서 최선을 다하자고 악수하고 헤어졌다”고 밝혔다.공명당은 이달 20일 이후로 예상되는 국회의 총리 지명 선거에서 다카이치 자민당 총재를 적지 않고, 자당 대표인 사이토에 투표할 것이라는 입장을 전했다.지난 26년간 자민당은 공명당과 연합해 국회의원 선거를 치뤘으며, 총리 선거 때는 공명당이 자민당 총재를 밀었다.그러나 공명당은 극우 성향 다카이치가 새 총재로 당선된 지난 4일 이후 다카이치 체제에 대한 불만을 드러내 왔다. 특히 다카이치 총재가 당선 뒤 자민당 간부 인사에서 간사장 대행으로 파벌 비자금 사건 연루 의원으로 당직 1년 정직 처분 전력이 있는 문제적 인물인 하기우다 고이치 전 정책조사회장을 임명하자 불만이 고조됐다.또한 지난 5일 밤 다카이치 총재가 극비리에 보수 성향 야당인 국민민주당의 다마키 유이치로 대표와 만난 것에 대해서도 공명당은 분노했다. 자민당 새 대표가 연립 여당인 공명당 대표와 연립 정책 합의도 맺기 전에 다른 야당 대표를 먼저 만났기 때문이다.사이토 대표는 지난 7일 다카이치 총재와 만나 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사 참배 등 과거사 인식 문제, 배외주의에 대한 우려와 함께 자민당 파벌 비자금 개혁을 위한 기업·단체 정치자금 규제 등을 요구했다.특히 공명당 내부에서는 자민당이 비자금 등 정치자금 규제에 대해 충분한 개혁안을 내놓지 않으면 자민당과 연립을 끝낼 수도 있다고 요구하고 최종 방침 결정은 사이토 대표에게 일임했다.사이토 대표는 10일 다카이치 총재와 최종 담판에 나섰으나 결국 만족할 만한 답을 얻지 못하고 연립을 끝내기로 결정했다.현재 총리 지명을 가늠하는 중의원에서 자민당은 196석으로 지명에 필요한 과반(233석)에 모자라는 상황이다. 공명당(24석)이 연립에서 탈퇴하면 한층 더 어려운 상황이 된다. 야당은 입헌민주당 148석, 일본유신회 35석, 국민민주당 27석 등이다.야당이 연합하면 다카이치 총재가 새 총리에 당선되지 못할 수도 있다. 제1야당인 입헌민주당은 공명당에 자신들과 정책 지향이 유사한 점이 있다며 접근하고 있다. 다만 일본 야당들은 이념적으로 서로 다른 점이 많아 연합하기 쉽지 않기 때문에 정권 교체를 예단하기는 어렵다는 분석이다. 각 정당이 자당 대표에게 투표한다면 다카이치 총재가 총리로 선출된다.