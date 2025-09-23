日, 통일교 한학자 구속에 높은 관심

이미지 확대 불법 정치자금 전달 혐의 등을 받고 있는 한학자 통일교 총재가 22일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.9.22 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 불법 정치자금 전달 혐의 등을 받고 있는 한학자 통일교 총재가 22일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.9.22 이지훈 기자

일본 언론이 한학자 통일교 총재가 23일 구속되자 높은 관심을 드러냈다.NHK는 이날 새벽 한 총재의 구속 사실을 보도하면서 “특검은 (통일교가) 교단의 영향력 확대를 위해 윤석열 전 대통령 주변에 접근하려 한 것으로 보고 있어 향후 수사 향방에 관심이 쏠린다”고 전했다.니혼게이자이신문도 “통일교와 윤 정권의 유착 관련 수사가 큰 전기를 맞았다”면서 통일교가 한 총재의 건강 우려 등을 주장했지만 구속된 사실을 전했다.마이니치신문은 통일교가 미국과 옛 소련 등 과거 거물급 정치인의 교단 지지 동영상을 최근 유튜브 채널을 통해 한국어, 영어, 일본어 등 여러 언어로 내보내고 있다고 보도했다.이 신문은 “한 총재의 구속으로 위기감이 깊어지는 가운데 교단이 위대하다는 인상을 신자들에게 주면서 단합을 도모하려는 의도로 보인다”고 전했다.일본에서는 2022년 7월 8일 유세 중이던 아베 신조 전 일본 총리를 통일교 신자의 아들이 사제 총으로 쏴 숨지게 한 사건이 발생했다.범인은 자신의 어머니가 통일교에 많은 기부를 해 가정생활이 파탄 났다며 통일교와 아베 총리가 관계가 있다고 생각해 살해한 것으로 진술했다.이와 관련해 도쿄지방재판소(지방법원)는 지난 3월 일본 정부의 청구에 따라 통일교에 대한 해산을 명령했다. 일본 통일교는 상급법원에 항고했다.