“남자들, 밤길 걸을 때 수상한 취급 안 받으려면…이렇게 해보세요”

일본 전문가 주장…"남녀 모두 안심하도록 배려 필요"

지난달 일본 효고현 고베시의 한 아파트에서 20대 여성이 일면식 없는 남성이 휘두른 흉기에 찔려 숨지는 사건이 발생했다. 가해 남성은 사건 이틀 전부터 피해 여성을 스토킹했으며, 아파트 공동현관을 뒤따라 들어간 뒤 엘리베이터 안에서 범행을 저지른 것으로 전해졌다.이번 사건을 계기로 현지에서는 ‘일상 속 안전’에 대한 불안이 커지고 있다. 이에 마이니치신문은 21일 전문가를 인용해 “불필요한 오해나 불안을 주지 않도록 평소 행동을 돌아볼 필요가 있다”고 보도했다.생활안전전문가 사에키 유키코는 마이니치에 “낯선 사람이 뒤따라오는 경험은 여성에게 일상적으로 꽤 자주 일어난다”고 밝혔다.사에키는 밤길을 걷다가 뒤따라오는 사람 때문에 불안감을 느끼는 여성이 많다고 말했다. 그는 “앞서 걷는 여성과 우연히 같은 방향이고, 걸음 속도가 비슷하게 맞춰진 상황이라면 일부러 발소리를 내서 빠르게 지나가는 게 좋다”며 “이때 사람이 많은 구간에서 여성을 추월하거나 길 반대편으로 건너 거리를 두면 서로 안심할 수 있다”고 주장했다.이어 “남성도 여성과 비슷한 위협을 느낄 수 있다”며 “자신보다 체격이 훨씬 큰 사람이 같은 속도로 뒤따라 걷고 있다고 생각해 보라. 그 사람은 단지 ‘빨리 집에 가고 싶다’는 마음일지라도, 불안이나 공포를 느낄 수 있다”고 했다.남성이 엘리베이터 앞에서 여성과 단둘이 마주쳤을 때 상대방에게 불안감을 주지 않으려면 ‘먼저 타세요’라는 마음이 중요하다고 사에키는 설명했다. 그는 “원칙적으로 여성이나 남성 모두 엘리베이터는 다른 사람과 함께 타지 않는 것이 좋다”고 조언했다.사에키는 “(엘리베이터 앞에서) 상대방이 불안해하는 것 같다면 남성이 ‘제가 먼저 가겠습니다’라고 말하고 재빨리 타는 것도 방법”이라며 “혹은 전화하는 척하며 잠시 자리를 비키는 것도 방법이다. 이런 행동이 번거롭게 느껴질 수 있지만, 상대방에 대한 배려”라고 설명했다.그러면서 “‘내가 여성이라면 이 상황이 두렵지 않을까’라고 상상해 보길 바란다”며 “성평등 사회라고는 해도 힘에서는 남성이 압도적으로 우위다. 그렇기에 여성은 공포를 느끼는 것이다. 그 점을 생각하며 작은 배려를 실천해주면 좋겠다”고 덧붙였다.한편 사에키는 ‘머리를 써서 몸을 지키는 방법’을 소개하는 일상적 위기관리 전문가로 활동하고 있다. 그는 아이들과 여성의 안전을 중심으로 생활 곳곳에서 일어날 수 있는 위험을 미리 확인하고 막는 방법을 알리고 있다.