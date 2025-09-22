日총리 유력 고이즈미 “한일 협력 강화”… 야스쿠니 ‘변수’

“韓 중요한 이웃… 셔틀외교 지속”

신사 참배 여부엔 “적절히 판단”

사실상 일본의 차기 총리를 뽑는 자민당 총재 선거의 유력 주자인 고이즈미 신지로(44) 농림수산상이 출마선언에서 “한국은 중요한 이웃”이라며 관계 진전을 약속했다. 그러나 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사 참배에 대해서는 “적절히 판단하겠다”고만 했다.고이즈미 농림수산상은 지난 20일 도쿄에서 출마 회견을 열고 “한미일 협력의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “셔틀외교를 이어가 정상 간 신뢰를 쌓겠다”고 했다.다만 그는 야스쿠니 신사 참배와 관련해서는 “(의원) 당선 이후 매년 참배하는 데 대해 문제없냐는 지적도 있지만 어디라도 나라를 위해 목숨을 건 분에 대한 존경심과 감사의 마음, 평화에 대한 맹세는 당연한 것이 아니겠느냐”고 강조했다. 취임 후 참배 여부에 대해서는 “적절히 판단할 것”이라고만 답했다. 부친인 고이즈미 준이치로 전 총리는 재임 중 매년 참배로 외교 갈등을 빚은 바 있다. 본인도 지난달 15일 각료 신분으로 야스쿠니를 참배했다.이날 고이즈미 농림수산상은 2030년까지 평균 임금 100만엔(약 945만원) 인상과 소득세 공제 확대를 약속했다. 불법취업·오버투어리즘을 거론하며 외국인 정책 사령탑 강화도 공언했다. 지난해 내세운 해고 규제 완화에 대해서는 “국민 불안을 초래했다”며 한발 물러섰다.