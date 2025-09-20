10대男에 수면제 먹이고 ‘음란행위’ 40대 男약사…발칵 뒤집힌 日

방금 들어온 뉴스

10대男에 수면제 먹이고 ‘음란행위’ 40대 男약사…발칵 뒤집힌 日

하승연 기자
입력 2025-09-21 08:00
수정 2025-09-21 08:00
약사 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
약사 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


일본에서 한 40대 남성 약사가 10대 남성에게 수면제를 먹인 뒤 음란 행위를 한 혐의로 체포됐다.

20일 간사이TV 등에 따르면 현지 경찰은 기후현 도키시에 거주하는 남성 A(49)씨를 비동의 외설(강제 추행) 혐의로 체포했다.

약사인 A씨는 올해 6월 효고현 신온센정의 한 주차장에서 남자 대학생 B(19)씨에게 수면제를 섞은 음료를 마시게 한 뒤 하반신을 만지는 음란 행위를 한 혐의를 받는다.

사건 당일 B씨는 여러 명과 함께 신온센정을 방문했다. 이후 B씨는 A씨와 둘이서만 차를 타게 됐고, A씨는 이때 범행을 저지른 것으로 전해졌다.

현지 매체들에 따르면 해당 음료는 페트병에 담긴 우유 같았다고 한다. A씨와 B씨는 소셜미디어(SNS)를 통해 알게 된 것으로 전해졌다.



A씨는 자신의 혐의를 인정하고 있으며, 경찰은 여죄가 있을 가능성이 높다고 보고 수사를 이어가고 있다.
하승연 기자
