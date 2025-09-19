“귀여운데 죽으면 안 돼”…손녀뻘 20대 여성 성폭행한 70대 택시 기사

방금 들어온 뉴스

“귀여운데 죽으면 안 돼”…손녀뻘 20대 여성 성폭행한 70대 택시 기사

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-09-19 23:11
수정 2025-09-19 23:14
이미지 확대
술에 취한 여성 승객을 성폭행한 혐의로 체포된 택시 기사 나카무라 마사카즈. 후지TV 캡처
술에 취한 여성 승객을 성폭행한 혐의로 체포된 택시 기사 나카무라 마사카즈. 후지TV 캡처


일본에서 70대 택시 기사가 차 안에서 20대 여성 승객을 성폭행한 혐의로 체포됐다.

지난 18일 후지TV, 아사히신문 등 현지 언론에 따르면 최근 도쿄도 경시청은 택시 기사 나카무라 마사카즈(72)를 성폭행 혐의로 붙잡았다.

나카무라는 지난 5월 도쿄 아다구치의 한 주차장에서 20대 여성 승객을 성폭행한 혐의를 받는다.

당시 택시에 오른 피해 여성은 술에 취해있었다. 그는 나카무라에게 자신의 사정을 털어놓으면서 “죽고 싶다”고 말했다.

나카무라는 여성의 집에 도착했지만 “얘기를 더 들어주겠다”며 인근 주차장으로 차를 옮겼다.

이어 주차장에 차를 세운 뒤 뒷좌석으로 가 “너처럼 귀여운 아이가 죽으면 안 된다”라고 말하며 범행을 저질렀다.

자택에 돌아온 여성이 가족에게 피해 사실을 털어놨고, 이후 경찰에 신고하면서 나카무라의 범행이 발각됐다.

피해 여성은 경찰 조사에서 “도움을 요청하면 가해자가 무슨 짓을 할지 몰라 소란을 피우지 않았다”고 말했다.

반면, 나카무라는 성폭행 혐의를 부인했다.

그는 “모든 행위는 내가 한 게 맞다. 상대도 동의했다고 마음대로 생각했다”고 했다.
문경근 기자
