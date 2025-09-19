아소·기시다, 자민당 총재 선거 ‘킹메이커’로 부상

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

아소·기시다, 자민당 총재 선거 ‘킹메이커’로 부상

명희진 기자
명희진 기자
입력 2025-09-19 00:22
수정 2025-09-19 00:22
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

파벌 영향력 행사에 최대 변수로
모테기·다카이치 등 접촉 공들여

이미지 확대
아소 다로(왼쪽)·기시다 후미오(오른쪽) 전 일본 총리. 연합뉴스
아소 다로(왼쪽)·기시다 후미오(오른쪽) 전 일본 총리.
연합뉴스


일본 집권 자민당 총재 선거에서 아소 다로·기시다 후미오 전 총리가 다시 ‘킹메이커’로 부상했다.

요미우리신문은 18일 의원의 4분의1을 거느린 두 사람의 선택이 결선 투표에서 새 총재를 가를 최대 변수가 될 것이라고 보도했다. 현재 자민당 의원은 295명으로, 두 전 총리의 세력은 각각 40명 안팎으로 추산된다.

자민당은 전통적으로 파벌을 중심으로 운영돼왔지만 2023년 말 불거진 비자금 스캔들로 대부분의 파벌이 해체됐다. 그러나 아소 전 총리가 이끄는 ‘아소파’는 유일하게 존속을 택했고, 기시다 전 총리도 옛 기시다파 출신 의원들에게 여전히 영향력을 행사하고 있다.

당 안팎에서는 결선 투표에 들어가면 두 전 총리가 수십 표 규모의 의원표를 움직여 새 집행부에도 영향력을 이어가려 할 것이라는 관측이 나온다. 실제 지난해 총재 선거에서 기시다 전 총리는 이시바 총리 지지를 지시해 역전승을 도왔고, 아소 전 총리는 다카이치 사나에 전 경제안보담당상을 지원했다.

이번 총재 선거에서 두 전직 총리는 아직 특정 후보 지지를 밝히지 않았다. 다만 아소파 일부는 다카이치 전 경제안보담당상과 고이즈미 신지로 농림수산상 진영으로, 옛 기시다파 일부 의원은 하야시 요시마사 관방장관과 고이즈미 농림수산상 진영으로 각각 흩어져 움직이고 있다.



이에 각 후보들은 두 전 총리와의 접촉에 공을 들이고 있다. 최근 모테기 도시미쓰 전 간사장과 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상이 잇따라 아소 전 총리를 찾았고 하야시 관방장관, 다카이치 전 경제안보담당상도 기시다 전 총리와 면담했다. 고이즈미 농림수산상도 두 전 총리와 회동을 조율 중인 것으로 알려졌다.
도쿄 명희진 특파원
2025-09-19 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로