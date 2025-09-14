일본 ‘천하제일 호박대회’ 우승한 ‘494.2㎏’짜리 거대 호박 [포착]

일본 ‘천하제일 호박대회’ 우승한 ‘494.2㎏’짜리 거대 호박 [포착]

신진호 기자
신진호 기자
입력 2025-09-14 16:44
수정 2025-09-14 16:44
14일 열린 제39회 ‘일본 호박 대회’에서 우승한 스즈키 데이이치씨.
14일 열린 제39회 ‘일본 호박 대회’에서 우승한 스즈키 데이이치씨.


일본에서 호박 무게를 겨루는 대회에서 494.2㎏짜리 호박을 출품한 80대 농부가 우승했다.

14일 산케이신문 등에 따르면 가가와현 쇼도시마에서 열린 ‘일본 호박 대회’에서 치바현 야마부시 출신의 스즈키 데이이치(81)씨가 1위를 차지하며 대회 2연패를 달성했다.

스즈키씨는 아내 마사에다(78)씨와 함께 물을 주고 잡초를 뽑으며 정성껏 호박을 키웠다며 “부부가 함께 승리한 2연패라 각별히 기쁘다”면서 “작년보다 올해 더워서 고생했지만, 열심히 한 보람이 있다”고 소감을 말했다.

전국 10도부현에서 37명이 참가한 이번 대회 2등은 478.1㎏짜리 호박을 들고 온 야마나시현 호쿠토시의 나카지마 마코토(74)씨, 3위는 366.1㎏짜리 호박을 출품한 치바현 조세이무라의 타나베 노리아키(68)씨가 차지했다.

‘일본 호박 대회’는 올해로 39회째다.
신진호 기자
위로