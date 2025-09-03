도쿄서 교제살인… 한국인 피의자 신상 공개한 日

방금 들어온 뉴스

도쿄서 교제살인… 한국인 피의자 신상 공개한 日

명희진 기자
명희진 기자
입력 2025-09-03 00:50
수정 2025-09-03 00:50
출국하는 척 日경찰 속이고 범행

일본 도쿄에서 한국인 여성을 살해한 박모씨. NTV 캡처
일본 도쿄에서 한국인 여성을 살해한 박모씨.
NTV 캡처


일본 도쿄에서 40대 한국인 여성을 살해한 혐의로 체포된 한국인 남성의 신상정보가 공개됐다. 일본은 체포된 피의자에 대해 언론이 자율적으로 신상을 공개한다. 2일 NHK 등에 따르면 용의자 박모(30)씨는 전날 도쿄 세타가야 주택가에서 흉기로 여성 A씨를 공격한 뒤 도주했고, 하네다공항에서 체포됐다. A씨는 병원으로 이송됐으나 사망했다. 이날 현지 방송은 박씨가 공항에서 체포돼 경찰차로 호송되는 장면을 여과 없이 내보냈고, 그의 얼굴과 이름, 나이도 공개했다.

현지 보도를 종합하면 박씨는 지난달 23일 일본에 입국해 영주권자인 A씨의 집에 머물렀다. A씨는 지난달 29일 경찰에 “박씨가 폭력을 행사했고 헤어지자는 말에 화를 냈다”며 신고했다.

경찰의 구두 경고를 받은 박씨는 경찰이 지켜보는 가운데 신칸센을 탔지만, 이튿날 A씨의 집을 다시 찾았다. 또 신고받은 경찰은 이번엔 나리타공항까지 동행했으나 박씨는 출국하지 않은 것으로 드러났다.

도쿄 명희진 특파원
2025-09-03 12면
