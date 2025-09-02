간토대지진 조선인 학살에 도쿄도 또 침묵

102주년 ‘희생자’ 추도식 열려

고이케 지사 9년째 추도문 외면

이미지 확대 미야가와 야스히코 ‘간토 대지진 조선인 희생자 추도식 실행위원회’ 위원장이 1일 일본 도쿄 스미다구 요코아미초공원에서 열린 추도식에서 개회사를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 미야가와 야스히코 ‘간토 대지진 조선인 희생자 추도식 실행위원회’ 위원장이 1일 일본 도쿄 스미다구 요코아미초공원에서 열린 추도식에서 개회사를 하고 있다.

2025-09-02 32면

간토 대지진 102주기인 1일 일본 도쿄 스미다구 요코아미초공원에서 당시 유언비어로 학살된 조선인 희생자들의 넋을 기리는 추도식이 열렸다.미야가와 야스히코 ‘간토 대지진 조선인 희생자 추도식 실행위원회’ 위원장은 이날 조선인 추도비 앞에 마련된 공간에서 개회사를 낭독하며 “조선인 학살은 역사적 사실이다. 비참한 과오를 외면하지 말자”고 호소했다. 섭씨 36도에 육박하는 더위에도 이날 추도식에 참석한 약 500여명의 관계자와 시민들은 흐르는 땀을 훔쳐 가며 끝까지 자리를 지켰다.1923년 9월 1일 도쿄·지바 등 일본 수도권을 강타한 7.9 규모의 간토 대지진으로 일본에서는 10만여명이 사망하고 200만명이 집을 잃었다. 당시 “조선인이 우물에 독을 탔다”, “조선인이 난리통에 불을 지르고 다닌다”라는 등 헛소문이 퍼졌고 일본 정부는 자연재해를 모두 조선인 탓으로 몰아갔다.결국 계엄령을 선포한 일본 정부는 조선인 색출에 나섰다. 일본 경찰과 자경단은 일본인이 아니면 발음하기 어려운 ‘주고엔 고짓센’(15엔 50전)을 말하게 해 조선인을 색출한 뒤 칼·총 등으로 무차별 학살했다. 당시 독립신문은 6661명의 조선인 희생자가 발생했다고 보도했다.일본 정부는 진상 규명과 사과에 소극적이다. 3선인 고이케 유리코 도쿄도 지사는 올해를 포함해 9년 연속 추도문을 보내지 않았다. 나카지마 이쿠오 ‘간토 대지진 조선인 학살의 국가 책임을 묻는 모임’ 사무국장은 “학살이 가장 많이 일어났던 도쿄에서 도지사가 이를 외면하고 있다”며 “도지사와 일본 정부는 과거를 직시하며 희생자와 제대로 마주해야 한다”고 지적했다.