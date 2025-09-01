“위압적인 문신男 빌려드립니다” 불륜도 캐내더니 자취 감췄다? [이런 日이]

日 ‘무서운 사람 렌탈’ 화제…돌연 “운영 중단”
일본에서 화제가 된 ‘무서운 사람 렌탈 서비스’의 직원. 서비스 측은 직원의 얼굴과 문신은 개인 특정 방지를 위해 모자이크 처리했다고 밝혔다. ‘렌탈 무서운 사람’ 홈페이지 캡처
“위압감 주는 외모의 ‘무서운 사람’을 빌려드립니다.”
지난달 일본 온라인상에서는 ‘무서운 사람 렌탈 서비스’가 화제로 떠올랐다. 위압적인 외모를 가진 사람을 돈을 받고 빌려주는 이 서비스는 빠르게 관심을 받았는데, 출시 한달도 안 돼 돌연 서비스를 종료한다고 공지하며 자취를 감췄다.
‘렌탈 무서운 사람’ 서비스가 알려지기 시작한 건 지난달 말이다. 지난달 22일 해당 서비스 공식 엑스(X) 계정에 올라온 첫 게시글은 “‘렌탈 무서운 사람’은 ‘무서운 사람’을 빌려주는 서비스다. 괴롭힘, 불륜, 이웃 분쟁 등 대인관계 문제 해결에 이용할 수 있다. 상담은 무료이니 라인(LINE)으로 편하게 문의해달라”라고 서비스를 설명했다. 이 게시글이 온라인상에서 빠르게 확산하며 입소문이 퍼졌다.
해당 서비스는 공식 홈페이지를 통해서도 적극 홍보했다. 홈페이지에 따르면 ▲‘무서운 사람’이 문제의 상대와 직접 만나기 때문에 실제로 해결 가능 ▲시간이 오래 걸리는 변호사나 탐정 등의 서비스와 달리 단기간에 해결 ▲변호사나 탐정 등 다른 서비스에 비해 압도적으로 저렴하고 명확한 요금 체계 등 세 가지가 서비스의 장점이다.
서비스 이용 요금은 30분에 2만엔(약 18만 9000원), 3시간에 5만엔(약 47만 3000원)이다. 시간 연장 시 30분마다 1만엔(약 9만 4000원)이 추가된다. 성공보수는 따로 없다.
그렇다면 ‘무서운 사람’은 어떤 사람일까. 30~50대 사이 남성 직원들이 상주하고 있다는 게 운영자 측 설명이다. 홈페이지는 남성 직원 3명의 사진도 공개돼 있는데, 개인 특정 방지를 위해 얼굴과 문신은 모자이크 처리돼 있다.
운영자는 “본 서비스·스태프는 반사회적 세력과 전혀 관계가 없다”며 “협박 등 불법 행위에 (서비스가) 이용된다고 판단될 경우 서비스 제공을 중단한다”고 강조했다.
홈페이지에 공개된 실제 후기를 보면, ‘직장에서 괴롭힘을 당하고 있으니 무시당하지 않도록 회식 자리에 우연히 만난 것처럼 나타나 친구인 척 해달라’고 요청했던 의뢰인은 서비스 이후 “직장 사람들의 태도가 달라졌다”고 밝혔다.
또 다른 의뢰인은 “남편의 불륜 상대와 대화 자리에 동석해달라”고 요청했는데, 서비스 덕분에 불륜이 시작된 시기, 만난 횟수 등 세부 사항을 캐내는 데 성공했다고 전했다.
“더 무서운 사람 나타났나” 갑작스러운 운영 중단
이렇게 열심히 서비스를 홍보하며 소셜미디어(SNS)를 통해 누리꾼들과 소통하던 서비스 운영자는 지난달 31일 돌연 “여러 사정으로 본 서비스는 종료되었다”고 밝혔다.
갑작스러운 운영 중단에 누리꾼들은 “멘탈 약하네” “더 무서운 사람이 나타난 거 아니냐” “여러모로 서비스에 대해 생각하며 즐거워했는데, 아쉽다” “재밌는데 왜 그만두냐” 등의 반응을 보였다.
일각에서는 “서비스 제공을 위한 법적 절차를 밟지 않은 것 아니냐”라는 추측도 나왔다.
운영 종료 게시글은 하루 만에 2800만회 조회수를 넘기며 또다른 화제를 낳았지만, 아직까지 서비스 측의 추가 입장은 나오지 않았다.
