日 의원들 “日 정부, 간토대지진 ‘조선인’ 학살 인정하라”

이미지 확대 간토대학살 추도비. 서경덕 교수팀 제공 닫기 이미지 확대 보기 간토대학살 추도비. 서경덕 교수팀 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본 야당 국회의원들이 일본 정부에 1923년 간토대지진 당시 조선인 학살에 대해 공식 인정할 것을 요구했다.지난 30일 아사히신문과 도쿄신문 등에 따르면 야당 국회의원들로 이뤄진 ‘간토대지진 조선인 학살을 검증하는 의원 모임’은 전날 이시바 내각에 간토 대지진 조선인 학살의 진상규명을 촉구하는 요청서를 제출했다.요청서는 간토 대지진 직후 발생한 조선인 학살과 관련된 자료를 수집·검증하고 학살 사실을 일본 정부가 공식적으로 인정할 것을 촉구하는 내용을 담고 있다.간토 대지진 조선인 학살은 1923년 9월 1일 도쿄·요코하마 등 간토 지역을 강타한 대지진 직후 “조선인이 우물에 독을 탔다”, “방화와 폭동을 일으켰다”는 유언비어가 경찰·군 당국과 언론을 통해 확산하면서 일본 자경단·경찰·군이 조선인을 무차별 살해한 사건이다.그러나 일본 정부는 “사실관계를 확인할 수 있는 기록이 없다”며 학살 사실을 인정하지 않고 있다.의원 모임은 요청서에서 지진 직후 국회 질의와 학살 가해자들에 대한 사면을 결정한 내각 문서를 근거로 “희생자 수나 발생 경위는 불명확한 부분이 있지만, 최소한 대지진 직후 조선인이 일본인들에 의해 학살당한 사실은 부정할 수 없다”고 했다.모임 대표 히라오카 히데오 입헌민주당 의원은 요청서 전달 뒤 기자회견에서 “요청서를 받은 아오키 관방부 부장관이 기존 정부 입장인 ‘확인할 수 있는 기록이 없다’는 말을 반복했을 뿐 구체적 진전은 없었다”고 밝혔다.‘간토대지진 조선인 학살을 검증하는 의원 모임’은 지난 2월 발족했다.현재 입헌민주당과 사민당 소속 국회의원 10여명이 가입해 활동 중이다.