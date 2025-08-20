소프트뱅크, 인텔에 2.8조원 ‘지원 사격’

방금 들어온 뉴스

소프트뱅크, 인텔에 2.8조원 ‘지원 사격’

명희진 기자
명희진 기자
입력 2025-08-19 23:56
수정 2025-08-19 23:56
보통주 매입… 5대 주주로 급부상
트럼프 ‘반도체 재건 전략’ 힘 보태

일본 소프트뱅크그룹이 경영난에 빠진 미국 인텔에 20억 달러(약 2조 8000억원)를 출자한다. 미국 도널드 트럼프 행정부의 ‘반도체 재건’ 전략에 힘을 보태는 모양새다.

일본경제신문은 소프트뱅크가 19일 인텔 보통주를 주당 23달러(3만 1940원)에 매입한다고 전했다. 이는 전날 뉴욕증시 인텔 종가(23.66달러)와 비슷한 수준이다. 이번 계약으로 소프트뱅크는 인텔의 5대 주주가 된다. ﻿발표 직후 인텔 주가는 시간 외 거래에서 5.4% 포인트 급등했다. 신문은 “트럼프 행정부가 인텔 지분 10% 취득을 논의 중인 가운데 소프트뱅크가 미국 정부와 발을 맞춘 것”이라고 분석했다. 손정의 소프트뱅크그룹 회장은 지난 1월 백악관 회견에서 미국에 향후 4년간 5000억 달러(당시 718조원)의 투자를 약속했는데 투자 보따리를 하나씩 푸는 모습이다.

앞서 블룸버그통신은 미 연방 정부가 인텔에 지급한 ‘칩스법 보조금’을 지분으로 전환해 지분 10%를 취득하는 방안을 논의 중이라고 보도했다. 인텔은 모두 109억 달러(14조 7150억원)의 보조금을 받는 것으로 알려졌다. 전액이 지분으로 바뀔 경우 정부는 인텔 지분 10%를 확보해 최대 주주에 오르게 된다.

인텔은 지난 2년간 품질 문제로 시총이 반토막 나는 등 경영에 어려움을 겪어 왔다. 미국 정부의 직접 개입은 인공지능(AI) 패권 경쟁의 핵심인 첨단 반도체 생산을 해외 기업에 의존하지 않겠다는 의도가 깔려 있으나 과도한 개입이라는 지적도 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 ﻿“정치적 통제는 혁신과 투자를 억제하고 경영진은 정부 눈치를 보게 된다”고 지적했다.

도쿄 명희진 특파원
2025-08-20 12면
