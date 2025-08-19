“폭발음 들렸다” 한국인 붐비는 도톤보리 ‘시뻘건 화염’…사망자 발생 (영상) [포착]

이미지 확대 18일 오전 9시 50분쯤 오사카 번화가 도톤보리에 있는 건물에서 화재가 발생했다. 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 18일 오전 9시 50분쯤 오사카 번화가 도톤보리에 있는 건물에서 화재가 발생했다. 엑스(X) 캡처

이미지 확대 18일 오전 9시 50분쯤 오사카 번화가 도톤보리에 있는 건물에서 화재가 발생했다. 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 18일 오전 9시 50분쯤 오사카 번화가 도톤보리에 있는 건물에서 화재가 발생했다. 엑스(X) 캡처

18일 오전 9시 50분쯤 오사카 번화가 도톤보리에 있는 건물에서 화재가 발생했다. 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 18일 오전 9시 50분쯤 오사카 번화가 도톤보리에 있는 건물에서 화재가 발생했다. 엑스(X) 캡처

이미지 확대 18일 오전 9시 50분쯤 오사카 번화가 도톤보리에 있는 건물에서 화재가 발생했다. 사진은 불에 타버린 건물 모습. 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 18일 오전 9시 50분쯤 오사카 번화가 도톤보리에 있는 건물에서 화재가 발생했다. 사진은 불에 타버린 건물 모습. 엑스(X) 캡처

이미지 확대 18일 오전 9시 50분쯤 오사카 번화가 도톤보리에 있는 건물에서 화재가 발생했다. 사진은 불에 타버린 건물 모습. 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 18일 오전 9시 50분쯤 오사카 번화가 도톤보리에 있는 건물에서 화재가 발생했다. 사진은 불에 타버린 건물 모습. 엑스(X) 캡처

이미지 확대 18일 오전 9시 50분쯤 오사카 번화가 도톤보리에 있는 건물에서 화재가 발생했다. 사진은 9일 경찰과 소방이 합동으로 현장 검증을 실시하는 모습. NHK 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 18일 오전 9시 50분쯤 오사카 번화가 도톤보리에 있는 건물에서 화재가 발생했다. 사진은 9일 경찰과 소방이 합동으로 현장 검증을 실시하는 모습. NHK 보도화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

관광객들로 붐비는 일본의 대표적 관광 명소 오사카 도톤보리에 있는 건물에서 화재가 발생해 소방관 2명이 숨졌다. 화재 당시 현장 인근에 있었던 관광객들은 재빨리 대피한 것으로 전해졌다.19일 일본 아사히신문 등에 따르면 전날 오전 9시 50분쯤 오사카 번화가 도톤보리에 있는 건물 1층에서 화재가 발생했다는 신고가 소방당국에 접수됐다.화재는 약 9시간 만에 진화됐으며, 약 110㎡가 불에 탔다. 화재가 난 건물은 도톤보리강 인근에 있는 5층짜리 건물로, 이 건물은 바로 옆 7층짜리 건물과 내부에서 연결돼 있다. 때문에 두 건물 모두 화재로 피해를 입었다.5층짜리 건물에는 24시간 영업하는 불고기 전문점이 있으며, 7층짜리 건물에는 인기 라멘 가게 ‘이치란’ 도톤보리점 본관 매장이 있다.이번 화재로 소방 활동에 나선 소방관 5명과 인근에 있던 20대 여성 1명이 병원으로 이송됐다. 이 중 55세 남성과 22세 남성 등 소방관 2명이 숨졌다. 나머지 4명은 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.오사카시 소방국에 따르면 사망한 소방관들은 7층 건물 1층에서 내부로 진입해 계단을 통해 올라가던 중 5~6층 부분에서 붕괴가 일어나 건물에 갇힌 것으로 보인다. 이들은 6층에서 의식을 잃은 상태로 발견됐다.요코야마 히데유키 오사카시 시장은 “소방관이 필사적으로 소방 활동에 임하던 중 목숨을 잃은 것은 매우 안타까운 일”이라며 “진심으로 명복을 빈다”고 말했다.화재가 발생한 인근에는 유명 관광 명소인 대형 할인점 ‘돈키호테’ 도톤보리점도 있어 늘 관광객 등으로 붐빈다. 사고 당시 현장에 있었다는 40대 관광객은 “주변을 둘러보고 있는데 갑자기 폭발음이 울려 퍼졌다”면서 “소리가 난 쪽을 보니 불길이 세차게 일고 연기도 올라오고 있었다. 깜짝 놀라 다른 관광객들과 함께 안전한 곳으로 피신했다”고 말했다.실제 당시 촬영된 영상을 보면 불이 난 건물에서 검은 연기와 함께 불길이 거세게 치솟는 모습을 확인할 수 있었다.경찰과 소방은 이날 오전부터 합동으로 현장 검증을 실시하고 있다. 소방당국에 따르면 화재가 발생한 건물은 2023년 6월에 실시된 소방 현장 점검에서 일부 구간에 자동화재경보기를 설치하지 않았거나, 연 2회 이상 실시해야 하는 대피 훈련이 이루어지지 않는 등 6가지 항목에서 법령 위반을 지적받은 것으로 알려졌다.다만 이후 일부 사항은 개선된 것이 확인됐다고 NHK는 설명했다.당국은 화재 발생 원인 등을 계속해서 조사 중이다. 시는 오는 21일 사고 조사위원회를 설치할 예정이다.한편 이치란은 전날 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 이치란 도톤보리점 본관이 임시휴업한다고 밝혔다. 이치란 측은 “안전을 최우선으로 하며 관련 기관과 협력해 대응하고 있다”며 영업 재개 시점에 대해서는 “이치란 공식 웹사이트를 통해 수시로 안내하겠다”고 했다.