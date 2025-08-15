고이즈미 신지로 日농림수산상, 야스쿠니신사 참배

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

고이즈미 신지로 日농림수산상, 야스쿠니신사 참배

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-08-15 09:18
수정 2025-08-15 11:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
고이즈미 신지로 일본 농림수산상이 도쿄에서 열린 비축 쌀 시식 행사에서 연설하고 있다. 2025.5.29 로이터 연합뉴스
고이즈미 신지로 일본 농림수산상이 도쿄에서 열린 비축 쌀 시식 행사에서 연설하고 있다. 2025.5.29 로이터 연합뉴스


고이즈미 신지로 일본 농림수산상(장관)이 15일 일본의 제2차 세계대전 종전기념일(패전일)에 도쿄 야스쿠니신사를 참배했다.

NHK, 교도통신 등에 따르면 고이즈미 장관은 이날 오전 8시쯤 도쿄 지요다구 야스쿠니신사를 참배했다.

고이즈미 장관은 환경상을 맡았던 2020년과 2021년 종전기념일에도 야스쿠니신사를 참배했다. 올해엔 관련 질문에 “적절히 판단하겠다”고 말한 바 있다.

지난해 10월 이시바 시게루 내각 출범 이후 현직 각료가 야스쿠니신사를 참배한 것으로 확인된 건 이번이 처음이다.

그의 이번 야스쿠니신사 참배로 일본 패전일 현직 각료의 야스쿠니신사 참배는 2020년 이후 6년 연속 이어졌다.

이미지 확대
16일 일본 도쿄 야스쿠니신사에서 미타마 마츠리가 열린 가운데 방문객들이 수천개의 등불이 밝히진 모습을 사진에 담고 있다. 2025.7.16 AP 연합뉴스
16일 일본 도쿄 야스쿠니신사에서 미타마 마츠리가 열린 가운데 방문객들이 수천개의 등불이 밝히진 모습을 사진에 담고 있다. 2025.7.16 AP 연합뉴스


야스쿠니신사는 A급 전범 14명을 비롯해 B급·C급 전범이 합사된 곳이다. 메이지유신 전후 일본에서 벌어진 내전과 일제가 일으킨 수많은 전쟁에서 숨진 246만 6000여명의 영령을 추모하고 있다.

이 때문에 일본 총리나 정부 고위 인사들의 야스쿠니신사 참배는 침략 전쟁을 미화하고 과거사에 대한 반성이 부족하다는 비판을 받으며, 한국과 중국 등 주변국의 반발을 불러일으킨다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로